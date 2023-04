POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Detto che la crisi ciclonica che si sta per aprire sul Mediterraneo centrale durerà per diversi giorni, i modelli matematici iniziano a fornirci interessanti indicazioni riguardanti anche le proiezioni meteo climatiche per il ponte del 25 aprile.

Indicazioni che, al momento, non lasciano presagire nulla di buono nel senso che chi magari si aspettava un deciso miglioramento del tempo potrebbe rimanere deluso. Infatti potremmo assistere a un ulteriore instabilità atmosferica innescata da impulsi di aria fredda addirittura provenienti dall’Europa nord-orientale, quindi di matrice artica.

Ovviamente tale scenario andrà confermato a tempo debito ma dobbiamo iniziare a fornire delle indicazioni in tal senso.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo in attesa di un peggioramento che caratterizzerà gran parte del fine settimana. Peggioramento iniziato nelle regioni del nord che gradualmente scivolerà verso il centro-sud.

Si tratterà di due impulsi perturbati, dopodiché dovrebbe scavarsi un vortice ciclonico secondario sul Tirreno centro meridionale. Vortice che a quanto pare dovrebbe dar luogo a marcata instabilità atmosferica sui settori centro meridionale dello stivale durante il weekend.

Da segnalare infine il corposo abbassamento delle temperature che investirà un po’ tutte le regioni, temperature che dei valori sopra media dei giorni scorsi si riporteranno nuovamente al di sotto delle medie stagionali.

VERSO IL PONTE DEL 25 APRILE

Come detto in apertura, i modelli matematici sembrano supportare la tesi dell’instabilità atmosferica anche per il ponte del 25 aprile.

La presenza di un blocco anticiclonico ad alte latitudini dovrebbe infatti facilitare lo scivolamento di impulsi di aria fredda di matrice artica verso l’Europa orientale. Tali impulsi potrebbero raggiungere i nostri mari laddove nel frattempo insisterà un’area depressionaria secondaria che ricevendo tali apporti andrebbe a rialimentarsi.

Ovviamente un simile contesto meteo climatico non farebbe altro che mantenere anche le temperature inferiori alle medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Aprile che quindi non sembra avere la minima intenzione di consegnarci nelle mani dell’alta pressione, tutt’altro. Il tempo potrebbe mantenersi instabile e decisamente fresco se non addirittura freddo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.