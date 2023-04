POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Abbiamo analizzato con molta attenzione le proiezioni meteo climatiche dei modelli matematici e possiamo dirvi che la prima decade di maggio potrebbe riservare repentini cambiamenti. Un mese che inizierà come ben saprete all’insegna dell’instabilità atmosferica causata dal passaggio di una goccia fredda piuttosto insidiosa.

Successivamente potrebbe subentrare un nuovo consistente miglioramento sempre per mano dell’anticiclone africano. Stavolta però potrebbe essere ancora più vivace rispetto a quanto sta accadendo proprio in questo momento, quindi potrebbe fare più caldo.

Dopodiché la situazione potrebbe nuovamente cambiare sempre a causa di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Se così fosse si andrebbe incontro ad una nuova fase di instabilità atmosferica particolarmente incisiva.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine non possiamo fare altro che confermare il consolidamento dell’anticiclone africano. Anticiclone che ovviamente porterà stabilità atmosferica su tutte le nostre regioni ma soprattutto un considerevole innalzamento delle temperature.

In alcune regioni d’Italia si potrà parlare di vero e proprio anticipo d’estate, tenete conto infatti che le massime potranno toccare o addirittura superare 30 °C.

Ovviamente il tempo non sarà uguale su tutte le nostre regioni, su alcune farà più caldo su altre un po’ meno ma diciamo che in linea generale saranno delle belle giornate almeno sino a sabato. Dopodiché arriveranno i primi segnali di cambiamento a partire dal nord Italia.

ANCORA INCERTEZZE

Un cambiamento indotto dall’intrusione di aria molto fresca proveniente dal nord Europa, aria fresca che scaverà un vortice ciclonico secondario proprio sui nostri mari pertanto ci aspettiamo un peggioramento piuttosto incisivo. Attenzione ai temporali violenti, temporali che si potrebbero accompagnare a grandinate ed anche a qualche nubifragio.

Dopodiché come detto dovrebbe subentrare un netto miglioramento per il transito di un promontorio anticiclonico africano (con aria ancora più calda rispetto a quella che sta affluendo in queste ore) ma proprio perché un transito dovrebbe durare poco e lasciar spazio a un nuovo peggioramento del tempo.

IN CONCLUSIONE



Insomma, anche maggio promette una dinamicità atmosferica che i colleghi avevano rimarcato tempo fa e che molto probabilmente caratterizzerà gran parte del prossimo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.