POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso del lungo ponte pasquale i modelli matematici hanno avuto il tempo di darci indicazioni più precise circa l’evoluzione meteo climatica dei prossimi giorni. Evoluzione che, confermando le aspettative, dovrebbe condurci verso una lunga crisi perturbata.

Difatti una depressione atlantica piuttosto ampia e profonda si sta estendendo verso l’Europa occidentale e nel corso della seconda metà di settimana dovrebbe scivolare in direzione sud raggiungendo il Mediterraneo centrale.

Significa che avremo un peggioramento del quadro meteorologico un po’ su tutte le regioni, peggioramento che tra l’altro sarà accompagnato da un nuovo importante abbassamento delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

La situazione dovrebbe cambiare già a cavallo tra mercoledì e giovedì, a partire dalle regioni settentrionali. Infatti un primo impulso perturbato dovrebbe portare precipitazioni sull’arco alpino, estensione successivamente su alcune zone del settentrione e lungo la fascia tirrenica.

Dovrebbe trattarsi come detto di un primo impulso, di fatti nel corso del fine settimana dovrebbe aprirsi una crisi più profonda causa dell’approfondimento di un vortice ciclonico secondario proprio sui nostri mari.

FERITA PROFONDA

Come detto in apertura dovrebbe trattarsi di una crisi ciclonica piuttosto importante, in termini di durata potremmo assistere a un’estensione del maltempo verso l’ultima decade di aprile.

Ciò perché a quanto pare saremo in presenza di una goccia fredda incastrata sui nostri mari, struttura che non riuscirebbe a spostarsi perché risulterebbe circondata da un blocco di alta pressione tra l’Europa occidentale e quella settentrionale.

A livello di precipitazioni ovviamente non possiamo ancora fornirvi tutti i dettagli del caso ma non appena sarà possibile il tema verrà approfondito a dovere.

IN CONCLUSIONE

Aprile che pertanto sta confermando l’estrema vivacità atmosferica tipica delle prime fasi della stagione primaverile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.