POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Del precedente approfondimento avevamo sottolineato come i modelli matematici stessero ipotizzando condizioni meteo climatiche persistentemente instabili anche nel corso dell’ultima decade di aprile.

Ovviamente si sta parlando di proiezioni che vanno oltre il range temporale di una previsione meteo, pertanto dobbiamo essere consapevoli del fatto che potrebbero subire ulteriori variazioni. Variazioni che effettivamente continuano ad apparire nelle varie emissioni dei modelli matematici.

Ad esempio alcuni centri di calcolo sembrano rivolgere la propria attenzione all’arrivo dell’anticiclone africano nel corso del ponte del 25 aprile. Se così fosse ovviamente verrebbe totalmente capovolta l’ipotesi precedente, ovvero quella del freddo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine non possiamo far altro che confermare un fine settimana all’insegna della instabilità atmosferica.

Il Mediterraneo centrale sarà infatti sede ciclonica, si approfondirà un’area di bassa pressione secondaria bloccata sui nostri mari dalla presenza di un blocco di alta pressione tra l’Europa occidentale e la Scandinavia.

La saccatura porterà frequenti precipitazioni, spesso a carattere di rovescio temporale. Saranno possibili anche delle grandinate e delle nevicate sui rilievi. Le temperature si manterranno diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

VERSO IL PONTE DEL 25 APRILE

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che nonostante la variabilità modellistica delle ultime ore restiamo della nostra idea, ovvero che la variabilità atmosferica possa farla da padrone anche nella seconda metà di aprile.

Questo significa che non siamo per niente convinti della soluzione anticiclonica africana, piuttosto siamo convinti che potrebbero esserci ulteriori fasi di instabilità. Ovviamente dovessimo sbagliar ci saremmo qui a darvi tutte le novità del caso.

IN CONCLUSIONE



Aprile che comunque sia sta confermando l’estrema dinamicità atmosferica scaturita da dinamiche circolatorie avvenute nel corso delle precedenti settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.