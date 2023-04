POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il quadro meteo climatico del ponte del 25 aprile, di conseguenza dell’ultima settimana di aprile, è ancora nebuloso. I modelli matematici continuano a mostrarci soluzioni differenti, peraltro diametralmente opposte.

Da un lato ci sono quelli americani che sembrano voler indirizzare la primavera verso la prima vera ondata di caldo stagionale. Dall’altro lato ci sono quelle europee invece che sembrano volerci consegnare nelle mani del freddo tardivo.

Considerando che quelli europei vengono ritenuti i più affidabili in assoluto in termini di performance previsionali, diciamo che le probabilità che possa arrivare altra aria fredda sono elevate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo dovremo attraversare una fase di instabilità atmosferica scatenata dall’ingresso di aria relativamente fredda proveniente dal nord Atlantico.

La saccatura secondaria che si è scavata sui nostri mari determinerà infatti l’insorgenza di ulteriori temporali diurni nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Fenomeni che si concentreranno maggiormente in prossimità dei rilievi, tuttavia non possiamo escludere sconfinamenti anche in altre zone come litorali e pianure.

Dal punto di vista delle temperature durante la notte fa relativamente freddo, mentre durante il giorno grazie al sole che spesso e volentieri riesce a dominare la scena fino a una certa ora il clima tutto sommato è gradevole.

LE ULTIMISSIME NOVITA’

Come scritto in apertura le soluzioni proposte dai centri di calcolo sono diametralmente opposte. Detto che siamo più propensi a credere che il tempo sarà variabile o addirittura instabile tendente al perturbato nel corso dell’ultima settimana di aprile, non possiamo però escludere anche un eventuale arrivo dell’anticiclone africano.

Chiaro che se dovesse prevalere quest’ultima ipotesi saremo pronti a tenervi aggiornati.

IN CONCLUSIONE



Aprile che fino a questo momento ha consentito comunque di scongiurare premature ondate di caldo, tuttavia il mese non è ancora finito e quindi è bene non cantare vittoria troppo in fretta.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.