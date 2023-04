POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Aprile è notoriamente un mese estremamente dinamico, talvolta addirittura più capriccioso di marzo. Quest’anno le condizioni meteo stanno effettivamente confermando la variabilità atmosferica tipica di questa fase primaverile, infatti siamo passati dai tepori pienamente primaverili al freddo invernale.

Freddo che ci terrà compagnia anche durante le festività pasquali, seppur sia previsto un generale lento rialzo delle temperature. Dopo Pasquetta a quanto pare dovrebbe subentrare un netto miglioramento favorito da un promontorio di alta pressione proveniente dal Nordafrica. Quindi ci aspettiamo anche un cospicuo rialzo delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’afflusso di aria artica e cresciuto ulteriormente nel corso delle ultime ore, determinando un ulteriore abbassamento delle temperature su tutte le nostre regioni. L’instabilità tende a concentrarsi maggiormente al sud Italia, peraltro con nevicate sulla dorsale appenninica a quote decisamente interessanti.

Nel corso del fine settimana ci aspettiamo una ulteriore recrudescenza dell’instabilità atmosferica, stavolta con precipitazioni che dovrebbero coinvolgere inizialmente le regioni del Nord per poi scivolare lungo il centro-sud.

APRILE CAPRICCIOSO

Per quanto riguarda la prossima settimana ci aspettiamo che il quadro meteorologico possa subire un nuovo ribaltone, infatti come detto in apertura l’alta pressione proveniente dal Nordafrica dovrebbe garantire un miglioramento e un generoso rialzo delle temperature che si riporterebbero su valori pienamente primaverili.

Dopodiché, secondo i modelli matematici, potrebbero subentrare altre novità ovvero saccature provenienti dal nord Atlantico potrebbero infilarsi sul Mediterraneo centrale dando luogo a peggioramenti meteo più organizzati e duraturi.

IN CONCLUSIONE



Aprile che quindi sembra voler confermare tutta la dinamicità atmosferica che era stata ampiamente prevista già sul finire di febbraio, dinamicità che siamo convinti possa durare per gran parte del mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.