POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, tutti, confermano in toto: sta tornando l’Inverno. La settimana pasquale proporrà infatti uno stravolgimento della circolazione atmosferica, un vero e proprio ribaltone che ci porterà il freddo invernale.

Arriveranno dei nuclei artici da nordest, le temperature crolleranno e le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso anche a bassa quota. Si andrà avanti così per tutta la prossima settimana ma stante le profonde modifiche circolatorie non escludiamo che si possa andare avanti sino a metà mese.

In tal senso alcune proiezioni, quelle che si spingono più in là nel tempo, confermano un impianto barico invernale duraturo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo in attesa di un peggioramento, consistente, che entrerà in scena nella giornata di domenica e che porterà precipitazioni localmente consistenti.

Un primo impulso freddo, proveniente da nord-nordovest, piomberà sul Mediterraneo determinando maltempo soprattutto al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Attenzione perché in questa prima fase i contrasti termici potrebbero risultare intensi, incentivando temporali, grandinate, qualche nubifragio. La quota neve, a seguito dell’ingresso del freddo, calerà rapidamente.

PIENO INVERNO

Condizioni meteo climatiche che come detto potrebbero mantenersi invernali sino a metà aprile. Ci aspettiamo, tra l’altro, il transito di alcuni nuclei artici provenienti da nordest.

Le precipitazioni potranno assumere sovente carattere nevoso a quote insolitamente basse, quindi potrebbero spingersi anche in collina. Non scordiamoci che siamo ad aprile, non a gennaio, pertanto uno scenario di questo tipo rischia di assumere connotati di eccezionalità.

IN CONCLUSIONE



Inverno che ha deciso di salutarci nel mese di aprile, un saluto come si deve e che potrebbe durare per più giorni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.