POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici emergono ulteriori novità circa l’evoluzione meteo climatica che ci terrà compagnia fino alla prima settimana di maggio. Se fino a qualche giorno fa l’anticiclone africano sembrava poter prendere il sopravvento, tramite le ultimissime emissioni dei centri di calcolo internazionali sembrerebbe non essere più così.

Infatti aria fredda dal nord Europa dovrebbe fiondarsi verso sud ricacciando indietro il promontorio anticiclonico. Dopo un po’ di tepori dal sapore vagamente estivo le temperature dovrebbero calare nuovamente di parecchi gradi e i contrasti termici che potrebbero scaturire dall’ingresso dell’aria relativamente fredda sul Mediterraneo centrale potrebbero sfociare in temporali localmente intensi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo ormai giunti al ponte del 25 aprile e come detto le condizioni meteo risentono di una circolazione di aria fresca proveniente da nord nordovest. Anche nelle prossime ore avremo dell’instabilità atmosferica, quindi ci aspettiamo dei temporali che dalle regioni del Nord scivoleranno rapidamente verso il centro-sud.

Il tutto sarà accompagnato da una temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, quindi la temperature al momento si manterranno su valori primaverili. Poi però già da mercoledì la situazione dovrebbe volgere verso un cospicuo miglioramento, miglioramento come detto indotto dal consolidamento dell’anticiclone africano.

ANCORA DINAMICITA’

È molto interessante osservare i modelli matematici perché ultimamente pongono davanti degli ostacoli previsionali non indifferenti. L’allineamento subentrato nel corso delle ultime ore ci porta comunque ritenere che la fiammata africana sia destinata a terminare molto presto.

Infatti come scritto in apertura una massa di aria fredda proveniente dal nord Europa potrebbe effettivamente determinare un nuovo forte abbassamento delle temperature ma soprattutto un ritorno dell’instabilità con dei temporali che in virtù dei contrasti termici accentuati potrebbero risultare di forte intensità.

IN CONCLUSIONE



Anche maggio potrebbe essere molto vivace dal punto di vista meteo climatico, la variabilità potrebbe essere una delle prerogative principali del prossimo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.