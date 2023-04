POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche hanno subito un profondo cambiamento nel corso delle ultime ore. Più che cambiamento lo si potrebbe definire un vero e proprio stravolgimento, infatti siamo passati da temperature pienamente primaverili a temperature pienamente invernali con ritorno della neve sui rilievi a quote relativamente basse.

Tra l’altro nei prossimi giorni farà ancora più freddo perché vi saranno dei contributi artici provenienti da nord-est quale risposta allo sviluppo di un blocco anticiclonico posizionato tra la penisola iberica e la penisola scandinava.

Tale impianto, quanto pare, potrebbe tenerci compagnia sino a metà mese o addirittura oltre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fatto che l’aria fredda si stia preparando ad arrivare da nord-est andrà a incidere probabilmente sull’entità e la distribuzione delle precipitazioni.

Diciamo che l’instabilità atmosferica dovrebbe concentrarsi principalmente al centro-sud e tra le due isole maggiori, instabilità che potrebbe portare fenomeni localmente intensi quali ad esempio temporali, grandinate ma anche delle neve sui monti a quote via via più basse.

Scenario che dovrebbe tenerci compagnia sino a Pasqua e Pasquetta.

PIENO INVERNO

Cosa succederà in seguito? Osservando i modelli matematici con estrema attenzione possiamo dirvi che un po’ tutti sembrano orientati a procrastinare il blocco anticiclonico sino a metà mese.

Poi chiaramente potrebbero esserci delle variazioni in corso d’opera, questo non possiamo minimamente escluderlo, di fatti vi sono anche delle varianti atlantiche da prendere in considerazione.

Varianti che potrebbero rappresentare un ulteriore svolta stagionale, nel senso che comunque se vogliamo avere delle precipitazioni più consistenti e persistenti dobbiamo augurarci che le perturbazioni atlantiche riescano a prendere il sopravvento per qualche settimana.

IN CONCLUSIONE



Situazione comunque estremamente interessante dal punto di vista previsionale, previsioni che come avrete ben capito andranno aggiornate giorno per giorno pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi approfondimenti sul lungo periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.