POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’approfondimento odierno non può far altro che confermare le proiezioni meteo climatiche che avevamo presentato i giorni precedenti, ovvero un profondo cambiamento della circolazione atmosferica a livello europeo con ripercussioni che rischiano di protrarsi a lungo.

Le ultimissime emissioni dei centri di calcolo internazionali ci dicono infatti che la goccia fredda che si sta per scavare sul Mediterraneo potrebbe ricevere ulteriori apporti di aria fresca nel corso delle prossime settimane, ciò significa che l’instabilità atmosferica potrebbe durare a lungo caratterizzando gran parte del mese di aprile.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il peggioramento delle condizioni meteo sta ormai per entrare nel vivo, un peggioramento che come ben saprete verrà innescato dalle maglie cicloniche di un’ampia depressione che sta raggiungendo l’Europa occidentale.

Sui nostri mari si andrà a creare un vortice di bassa pressione secondari, vortice che a quanto pare insisterà in loco per almeno una settimana. Avremo pertanto condizioni di frequente instabilità, teniamo conto infatti che i contrasti termici si faranno sentire e quindi non mancherà occasione anche per dei temporali localmente consistenti accompagnati da grandinate.

Le temperature sono destinate a scendere nuovamente di diversi gradi, possiamo dire che farà fresco.

CRISI PROFONDA

Ebbene sì, si rischia veramente una crisi profonda e duratura. Crisi che come detto in apertura potrebbe essere alimentata da ulteriori impulsi di aria fresca provenienti dal nord Atlantico, se così fosse tutta la fase centrale di aprile ma molto probabilmente anche l’ultima decade potrebbero essere caratterizzate da condizioni di instabilità atmosferica particolarmente marcata.

IN CONCLUSIONE



aprile che pertanto sembra voler confermare quelle che erano state le proiezioni anche dei nostri colleghi diverse settimane fa, allorquando le dinamiche del vortice polare sembravano suggerire un profondo cambiamento della circolazione atmosferica prima livello europeo poi anche sul Mediterraneo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.