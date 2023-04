POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dando un’occhiata ai modelli matematici possiamo dirvi che nel corso della prima metà della prossima settimana le condizioni meteo climatiche dovrebbero far registrare un miglioramento.

Miglioramento innescato dal temporaneo rinforzo di un promontorio anticiclonico che dovrebbe garantire qualche giorno di bel tempo è un generoso rialzo delle temperature su tutte le nostre regioni.

Tuttavia potrebbe trattarsi di una fase temporanea, infatti un po’ tutti i modelli matematici concordano su ulteriori affondi perturbati proprio nel cuore del Mediterraneo, affondi che chiaramente porterebbero ondate di maltempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il freddo sarà ancora più pungente nelle prossime 48 ore, a causa di un impulso di aria artica proveniente dai quadranti nord-orientali. Instabilità atmosferica tenderà a concentrarsi maggiormente nelle regioni centro-meridionale, dove ci aspettiamo corposi rovesci di pioggia, temporali, grandinate e anche delle nevicate lungo la dorsale appenninica a quote insolitamente basse.

Dopo una relativa tregua pre pasquale, durante i weekend festivo potrebbe subentrare un nuovo peggioramento a causa dell’approfondimento di un vortice ciclonico sui mari meridionali. Tale ipotesi è ancora al vaglio dei centri di calcolo internazionali e quindi andrà rivalutata nei prossimi giorni.

MALTEMPO

Possiamo dirvi comunque che non sarà una Pasqua all’insegna del bel tempo, neppure Pasquetta. Seguirebbe un temporaneo miglioramento con rialzo delle temperature, però come detto in apertura tale miglioramento dovrebbe durare pochi giorni lasciando strada ad altre ondate di maltempo prima di matrice Nord atlantica e poi addirittura di matrice polare.

IN CONCLUSIONE



insomma, volendo trarre delle conclusioni possiamo dire che aprile si sta già rivelando più capriccioso di marzo, un mese di aprile che al momento verrà ricordato principalmente per l’ondata di freddo che ci sta interessando ma in conclusione mensile potrebbe farsi ricordare anche per le precipitazioni finalmente degne di nota.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.