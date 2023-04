L’ovest degli Stati Uniti sta vivendo un miglioramento significativo delle condizioni di siccità grazie alla neve abbondante di quest’inverno. In particolare, lo stato dello Utah è uscito dalla siccità estrema per la prima volta in quasi tre anni grazie a una nevicata eccezionale che ha superato i 22 metri (rilevamento di in una stazione sciistica).

Lo scienziato meteorologo senior di AccuWeather, Alan Reppert, ha affermato che la neve caduta in alcune montagne dello Utah è stata “molto al di sopra dei livelli record” quest’anno. La stazione sciistica Alta ha registrato una nevicata di 22,3 metri i, rompendo il record stagionale di 18,9 metri della stagione 1981-82. Un altro resort vicino, Brighton, ha registrato 21,59 metri di neve, più del doppio rispetto alla stagione invernale precedente.

La neve abbondante ha contribuito a far uscire lo stato dello Utah dalla siccità estrema, grazie anche alle tempeste che hanno portato pioggia nella costa occidentale degli Stati Uniti. Ad aprile, lo Utah ha infranto il record di livello di neve. Ciò ha aiutato a portare umidità nella zona insieme a precipitazioni ben al di sopra della media storica. Secondo il supervisore delle indagini sulla neve dello Utah, Jordan Clayton, ogni bacino dello stato ha registrato almeno il 160% della normale copertura di neve, con molti bacini principali che superano il 200%.

Attualmente, nessuna popolazione dello Utah si trova nelle due fasi peggiori della siccità, ovvero la siccità estrema e quella eccezionale. All’inizio dell’anno idrologico 2022-2023, oltre il 56% dello Stato era in una siccità estrema. Ad aprile, tuttavia, solo il 40% circa dello stato rimane sotto una siccità moderata. Nonostante la riduzione della siccità, l’ecosistema e l’economia dello Utah continueranno a risentirne. La riduzione della siccità, allo scioglimento delle nevi, potrebbe anche causare rischi di inondazione a causa di un significativo deflusso di acqua.