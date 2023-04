Un sistema di tempeste ha attraversato la parte centrale degli Stati Uniti, causando la morte di almeno 9 persone e il ferimento di molte altre. I tornado hanno colpito Arkansas, Indiana, e Illinois, dove un tetto è crollato in una sala concerti affollata. Milioni di persone sono rimaste sotto sorveglianza di tornado in un’area che va dal Texas al Michigan.

Devastazione nel Midwest e nel Sud degli Stati Uniti

Le tempeste hanno colpito duramente diverse aree del paese, causando morti, feriti e ingenti danni alle infrastrutture e alle proprietà.

Arkansas: morti e feriti

In Arkansas, il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che almeno 5 persone sono morte a causa dei tornado. A North Little Rock, una persona è stata uccisa, mentre altre quattro sono morte a Wynne, a circa 160 chilometri a est. Almeno 30 persone sono state ricoverate a Little Rock, e più di 2.000 case sono state danneggiate.

Illinois: crollo di un tetto e danni estesi

Nel nord dell’Illinois, il crollo del tetto di un teatro a Belvidere ha causato la morte di una persona e il ricovero in ospedale di altre 28. Cinque di queste persone hanno riportato ferite gravi. A Sherman, Illinois, più di una dozzina di case sono state danneggiate significativamente, e la tempesta ha causato gravi fughe di gas, interruzioni di elettricità e pali della corrente abbattuti.

Indiana e Tennessee: vittime e distruzione

In Indiana, tre persone sono state uccise a seguito di un tornado che ha colpito il Sullivan County. A Covington, Tennessee, sei persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un tornado si è abbattuto sulla città, rendendola “impraticabile”.

Prevenzione e preparazione

Nonostante gli sforzi del servizio meteo degli Stati Uniti, i tornado continuano a causare distruzione e perdita di vite umane. Per affrontare questi eventi estremi, è fondamentale investire nella prevenzione e nella preparazione delle comunità colpite.

Sistemi di allarme e preparazione delle comunità

Una delle misure fondamentali per ridurre l’impatto dei tornado è l’implementazione di sistemi di allarme efficaci che possano avvisare la popolazione in tempo utile. Inoltre, è essenziale educare le comunità sui comportamenti da adottare durante un evento di tornado e predisporre rifugi e piani di evacuazione.

Ricerca e sviluppo

Investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e metodologie per la previsione e la mitigazione degli effetti dei tornado può contribuire a migliorare la resilienza delle comunità e delle infrastrutture.

In conclusione, i recenti eventi di tornado negli Stati Uniti sottolineano l’importanza di un approccio olistico alla gestione di questi eventi meteo estremi. Prevenzione che negli Stati Uniti è tra le più efficienti al Mondo. Infatti, durante gli avvisi tornado, la popolazione è invitata a entrare nei rifugi costruiti appositamente nelle aree a maggiori rischio.