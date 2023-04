Un’ondata di caldo estremo sta attualmente colpendo l’Asia sud-orientale, portando a temperature record e impattando la vita quotidiana dei residenti. Secondo i meteorologi di AccuWeather, l’entità e l’estensione di questa ondata di caldo non ha precedenti nei registri, con numerose temperature di tutti i tempi infrante in diverse parti della regione.

Record di temperatura infranti e vita quotidiana impattata

L’Asia sud-orientale è conosciuta per i suoi mesi caldi di aprile e maggio, ma l’ondata di caldo attuale sta battendo record di tutti i tempi in molte parti della regione. In particolare, la Thailandia ha registrato la temperatura più alta mai registrata in qualsiasi parte del paese, con Tak che ha raggiunto i 45,4 gradi Celsius e Phetchabum che ha raggiunto il massimo a 43,5 C.

Anche in Bangladesh, Cina e India, le temperature hanno superato i 38 gradi Celsius questo mese, con la città di Yunhe in Cina che ha raggiunto i 38,2 °C, stabilendo un nuovo record mensile. Tuttavia, le temperature nell’India sono le più preoccupanti, con le scuole senza aria condizionata che sono state chiuse in diversi Stati a causa del caldo estremo. Secondo la CNN, 13 persone sono morte a causa di un colpo di calore in India, mentre altre sono state ricoverate per problemi di salute legati al caldo.

Cosa ha causato il caldo e cosa ci aspetta?

Secondo i meteorologi di AccuWeather, un cambiamento nel modello meteorologico la scorsa settimana in tutta l’Asia ha innescato l’ondata di caldo. In generale, l’entità dell’ondata di caldo indica un cambiamento climatico, poiché il riscaldamento indotto dall’uomo sta facendo durare più a lungo le ondate di calore nella regione a intensità più elevate.

L’anno scorso, gran parte del Pakistan e dell’India sono stati arrostiti sotto un’ondata di caldo estremo che è stata resa 30 volte più probabile dal cambiamento climatico, secondo gli scienziati del clima. Mentre il caldo da record durerà un po’ di più a breve termine, è previsto che arrivi un po’ di sollievo entro questo fine settimana. Tuttavia, i meteorologi di AccuWeather prevedono che un po’ di calore al di sopra del normale tornerà nel sud-est asiatico entro la fine della prossima settimana o il prossimo fine settimana.

L’Asia sud-orientale sta attualmente vivendo un’ondata di caldo estremo senza precedenti nei registri meteorologici, con molte temperature di tutti i tempi infrante in diverse parti della regione. Questo evento climatico estremo sta causando molti problemi nella vita quotidiana dei residenti, inclusi problemi di salute e la chiusura di scuole. Mentre è previsto che arrivi un po’ di sollievo entro questo fine settimana.

È importante prendere sul serio l’impatto del cambiamento climatico sulla salute pubblica e sulla sicurezza, poiché questi eventi climatici estremi sono destinati a diventare sempre più frequenti e intensi.