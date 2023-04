I tornado sono il fenomeno meteo più violento e pericoloso. Con la loro velocità interna, questi terribili vortici possono radere al suolo intere città, sollevare treni e mietere decine di vittime umane. Ma per arginare tutto ciò c’è un’idea…davvero incredibile e bizzarra! Ve ne parliamo in questo articolo.

L’idea alquanto singolare

Il Professor Rongjia Tao, Ordinario della Temple University di Philadelphia, in Pennsylvania (USA), qualche anno fa infatti ha proposto la costruzione di tre grandi…barriere!,

Si, avete letto bene: dei muri per fermare i tornado! Per la precisone, a suo dire andrebbero posizionate rispettivamente lungo il confine tra Kansas e Oklahoma, nel North Dakota e in una zona fra Texas e Louisiana. Grazie a queste enormi strutture si potrebbe ottenere una moderata diminuzione dei pericoli originati da questi fenomeni estremi in tutta la Tornado Alley. Quest’ultima, detta pure come “corridoio dei tornado” risulta sicuramente la regione del Mondo maggiormente colpita da questi mostri.

Dove non arrivano le montagne, può arrivare l’Uomo

Nell’idea del professore sarebbe che queste muraglie dovrebbero essere gigantesche, perché servirebbero come vere e proprie barriere montuose artificiali. Enormi a tal punto di essere in grado di ostacolare le correnti atmosferiche che normalmente confluiscono in questa zona. Il loro obiettivo è quello di limitare lo scontro fra masse d’aria calde e venti freddi e asciutti che origina i violentissimi temporali alla base dei vortici.

Le dimensioni

Le muraglie si devono inserire in decine di chilometri di territorio, essere alte almeno 300 metri e larghe non meno di 45 metri : un’opera colossale, che costerebbe agli americani circa 60 miliardi di dollari e un tempo di costruzione piuttosto indefinito.

Sarà efficace? Oppure è una sorta di presa in giro?

Chiaramente quest’ipotesi ha ottenuto numerose critiche e diversi pareri contrari, anche fra i meteorologi e i climatologici. I suddetti esperti, oltre allo scetticismo sull’effettiva efficacia nonché il costo faraonico di tale misura, evidenziano che ci potrebbero essere effetti collaterali difficili da prevedere, stravolgendo il clima locale anche in altre stagioni.