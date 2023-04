Forti piogge e temporali hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo meridionale, in particolare la provincia del Kasaï-Centrale, dal 15 al 17 aprile 2023, causando vittime e danni materiali. Nel seguente articolo, esploreremo il fenomeno dei fulmini mortali che hanno colpito Tshimbulu, una città della provincia del Kasaï orientale, causando la morte di otto persone e danni significativi.

I fulmini sono una forma di scarica elettrica che si verifica durante un temporale. Possono essere estremamente pericolosi per la vita umana e la proprietà. Un fulmine può avere una corrente elettrica di 100.000 ampere e una tensione di diversi milioni di volt, il che lo rende letale per chiunque entri in contatto con esso. Inoltre, i fulmini possono causare danni alle strutture e alle infrastrutture, come ad esempio interruzioni di corrente, incendi e danni a edifici e veicoli.

I fulmini mortali che hanno colpito Tshimbulu Il 15 e 16 aprile 2023, Tshimbulu, una città della provincia del Kasaï orientale, è stata colpita da fulmini mortali durante un temporale. Questi fulmini hanno causato la morte di otto persone e danni significativi a una casa nella città. Secondo i resoconti dei media, le vittime sono state colpite direttamente dai fulmini mentre erano all’aperto. È importante notare che i fulmini possono colpire anche a diversi chilometri di distanza dal temporale, quindi è importante stare al sicuro anche quando il temporale sembra lontano.

La provincia di Kasaï-Central ha un clima tropicale della savana, caratterizzato da stagioni umide e secche distinte. Durante la stagione delle piogge, che va da ottobre a maggio, la regione riceve la maggior parte delle precipitazioni annuali. La stagione secca, invece, si verifica tra giugno e settembre ed è caratterizzata da livelli di precipitazioni più bassi e temperature più elevate. Le temperature medie nella provincia vanno da circa 20 ° C (68 ° F) a 30 ° C (86 ° F). È importante essere consapevoli del clima nella regione e dei rischi associati ai temporali durante la stagione delle piogge.

Prevenire gli effetti dei fulmini durante un temporale Per prevenire gli effetti dei fulmini durante un temporale, è importante seguire alcune precauzioni di base. Ad esempio, evitare di stare all’aperto durante un temporale e cercare riparo in un edificio o in un’auto. Se non si riesce a trovare un riparo, cercare un’area bassa e aperta, come una valle o un prato, ma evitare di stare vicino a alberi o a oggetti