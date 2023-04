Un’onda di calore senza precedenti sta colpendo la Spagna con temperature che raggiungono livelli tipici della fine di giugno o inizio luglio. Il picco di questo fenomeno è previsto per oggi, giovedì 27 e venerdì 28 aprile, con termometri che potrebbero toccare i 40°C in alcune aree.

Ondata di calore record

L’Agenzia meteorologica statale (Aemet) prevede che l’attuale ondata di calore sarà la più intensa mai registrata ad aprile nella penisola iberica. In particolare, i 38°C previsti nel sud della penisola sono senza precedenti. Rubén del Campo, portavoce dell’Aemet, sottolinea che stiamo vivendo un episodio estremamente caldo per il mese di aprile.

Raggiungeremo i 40°C?

Nonostante l’Aemet ritenga improbabile il raggiungimento dei 40°C, il meteorologo Miguel Ángel Viñas non esclude che ciò possa accadere nelle campagne di Córdoba e Siviglia. Il modello di previsione prevede 39°C, ma potrebbero verificarsi picchi di 40°C in alcune stazioni meteorologiche.

Record di temperature già battuti

Martedì, Córdoba e Jerez hanno già registrato nuovi record di temperature per il mese di aprile. All’aeroporto di Córdoba, il termometro ha segnato 35,1°C, mentre a Jerez de la Frontera si sono toccati i 35°C, superando i precedenti record risalenti al 2017 e al 1997, rispettivamente.

Altre città colpite dall’ondata di calore

Anche altre città spagnole stanno vivendo temperature eccezionalmente elevate per il periodo. A Siviglia, ad esempio, è stata registrata la giornata più calda di aprile con 36,4°C, mentre nella Comunità Valenciana, Xàtiva e Carcaixent hanno raggiunto i 36,2°C.

Le cause del caldo soffocante

Questa ondata di calore è causata dall’ingresso di una massa d’aria subtropicale molto calda e secca, unita a una situazione di stabilità atmosferica e forte insolazione. José Miguel Viñas spiega che l’aria ha guadagnato più temperatura del normale a causa del contatto con l’Oceano Atlantico settentrionale, trasformando un episodio di caldo primaverile in un episodio estremo tipico dell’estate.

Impatto sul clima

Questo evento meteorologico eccezionale potrebbe essere legato al cambiamento climatico, come evidenziato da José Miguel Viñas e Rubén del Campo. Fenomeni estremi legati alle alte temperature stanno diventando più frequenti e intensi, e il caldo intenso si manifesta sempre prima.

Previsioni per i prossimi giorni

Le temperature continueranno a salire venerdì nella metà orientale della penisola e nelle Isole Baleari, mentre nella valle del Guadalquivir si prevedono valori simili a quelli di giovedì. Nella metà meridionale della Spagna, si attendono temperature tra i 32 e i 34°C, mentre nella valle dell’Ebro e nell’entroterra di Maiorca potrebbero superare i 30-32°C.

Tendenze per il fine settimana e la settimana successiva

Sabato si prevede un calo delle temperature in molte aree, ma il caldo rimarrà intenso nel terzo orientale della penisola e nelle Baleari. Domenica e lunedì, le temperature continueranno a scendere, pur rimanendo al di sopra della media stagionale nella zona centrale e nella metà meridionale della Spagna. È possibile che da martedì le temperature torneranno a salire, mantenendo un’atmosfera molto calda in quasi tutta la Spagna durante la settimana successiva.

Mancanza di pioggia e impatto sulla siccità

Un altro aspetto eccezionale di questo evento meteorologico è la mancanza di pioggia. Dal 1° al 23 aprile, in Spagna sono stati registrati solamente 12 litri di pioggia per metro quadrato, il che rappresenta una riduzione del 75% rispetto alla media. Questo potrebbe superare il record negativo del 1995, quando furono registrati 23 litri al metro quadro. Le precipitazioni previste nel terzo settentrionale della penisola nel fine settimana non saranno sufficienti a cambiare questa situazione, rendendo molto probabile che aprile 2023 si concluda come il mese più secco nella serie storica spagnola.

In conclusione, l’ondata di calore record che sta colpendo la Spagna potrebbe essere legata al cambiamento climatico, con fenomeni estremi che diventano sempre più frequenti e intensi. Le previsioni meteo indicano che le temperature rimarranno elevate nei prossimi giorni, con un calo atteso solo nel fine settimana, seguito da un possibile nuovo aumento la settimana successiva.