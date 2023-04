Continua l’ondata di caldo sull’Europa sud occidentale ed il Nord Africa, ed anche nella giornata del 28 Aprile si sono registrati alcuni record mensili su parecchie località.

Spagna

La località di Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, ha registrato una temperatura massima di +30,7°C, che rappresenta il nuovo record storico di caldo in Aprile dall’inizio delle rilevazioni nel 1954.

Si tratta anche della seconda volta che la temperatura ha superato la soglia dei trenta gradi dopo i +30,1°C misurati nel 2012.

Francia

La località alpina di Briancon si trova a 1324 metri di quota sulle Alpi della Savoia, ed è nota per essere una località piuttosto mite e soleggiata per la quota in cui si trova.

Tuttavia non è normale avere una temperatura di +21,8°C al 28 di Aprile, oltre 10°C più della norma, e seconda temperatura di sempre dopo i +22,8°C misurati il 15 Aprile dello scorso anno.

Besancon si trova invece a 355 metri di altezza nella Francia orientale, vicino al Giura.

Qui la temperatura minima di +13,7°C misurata la mattina del 28 Aprile ha abbattuto il precedente record di minima più elevata che era pari a +13,5°C, toccata il 30 Aprile 2007.

Si tratta della minima più elevata in Aprile dal 1884.

In totale, in Francia, si sono misurati 5 record storici mensili di calore; la più elevata nella località di Bagneres de Luchon, che si trova nel sud della Francia, dipartimento dell’Alta Garonna, vicino ai Pirenei.

Qui la temperatura massima ha raggiunto +30,2°C, abbattendo un precedente primato storico di +29,1°C che apparteneva al 30 Aprile 2005.

Algeria

Anche in Algeria si sono registrati nuovi record di caldo.

A Chlef, città dell’Algeria settentrionale, la temperatura di +41,5°C ha superato il precedente limite di caldo di +39,2°C misurati il 27 Aprile 1987, ed è la prima volta che la temperatura supera i 40°C nel mese di Aprile.

Il precedente più precoce apparteneva al 3 Maggio 2015 con +40°C esatti.

E’ solo l’inizio del caldo 2023

Non è molto chiara l’evoluzione di questa ondata di caldo sulla Penisola Iberica, generalmente dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni, ma potrebbe di nuovo intensificarsi successivamente stando alle proiezioni di alcuni modelli matematici, che però necessitano di ulteriori conferme.