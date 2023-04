Un Polo Freddo in quota, sfruttando la posizione molto settentrionale dell’Anticiclone che si è andato a posizionare sulla Scandinavia, ha attraversato l’Europa Centrale, interessando dapprima la Germania, poi i Paesi Bassi, ed infine traslando verso le Isole Britanniche, attenuando le sue caratteristiche fredde.

Ma intanto ha investito i Paesi Bassi con temperature di -4°C ad 850 hPa, un valore molto al di sotto della norma per il 20 di Aprile.

I risultati si sono visti sotto forma di una intensa nevicata che ha interessato le Ardenne, nella parte interna collinare del Belgio e vicino al confine settentrionale della Francia.

La neve è caduta durante la notte ad Elsenborn, con -0,2°C misurati a 564 metri di quota, e si è spinta fino a 5 chilometri dal confine della Francia imbiancando il paesaggio fino ad una quota di 250-300 metri sul livello del mare.

In Germania la temperatura minima è scesa fino a +0,8°C a Stoccarda.

Il Polo Freddo ha interessato marginalmente anche la nostra Penisola, in particolare le Alpi e comunque il settore settentrionale italiano.

La presenza di aria fredda in quota ha determinato temporali e rovesci di pioggia che si sono trasformati in neve abbondante anche a quote relativamente basse sull’Arco Alpino, regalando su diverse zone tra i 50 ed i 70 cm di neve, un innevamento che sarà utilissimo per rimpinguare le riserve idriche all’asciutto.

Sulle Alpi Giulie, nella zona di Kredarica, in Slovenia, a 2554 metri di quota, dopo le ultime abbondanti nevicate la neve è alta adesso 350 cm, addirittura al di sopra del massimo medio che si misura normalmente a metà Aprile di 300 cm.

Invece, tutt’altro clima è atteso sulla Penisola Iberica.

Infatti le proiezioni dei modelli matematici per la settimana entrante mostrano la prima incursione verso nord dell’Anticiclone Africano in direzione della Spagna.

Questa ondata di caldo sembra estendersi dal Marocco e dall’Algeria verso Gibilterra fino ad estendersi sulla Penisola Iberica a partire da lunedì prossimo, arrivando a sfiorare la Francia meridionale.

Le temperature al suolo sono previste giungere fino ad almeno 35-37°C su varie zone della Spagna meridionale, forse arrivando a sfiorare i +40°C.

Queste temperature estive potrebbero costituire un record storico di caldo per queste zone.

A Siviglia (San Pablo) il record di caldo per questo mese risale al 30 Aprile 1997, con un valore di +35,4°C, ma questo limite sarà probabilmente superato di diversi gradi nel corso della prossima settimana.