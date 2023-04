Sarà domani, 8 aprile che nonostante il freddo persistente ci sarà lo spegnimento dei termosifoni a Milano, secondo il decreto Cingolani. Le gelate tardive e il flusso di aria artica hanno portato temperature da pieno inverno, causando preoccupazioni per colture e vegetazione. In molti comuni italiani, i vari sindaci hanno concesso l’accensione con delle deroghe, comprese parecchie località del Sud Italia e delle Isole Maggiori, ma per Milano tutto tace.

Il clima rigido persiste, ma i termosifoni si spengono

Decreto Cingolani e le sue eccezioni

Nonostante il meteo avverso, il decreto Cingolani impone lo spegnimento dei termosifoni il 8 aprile. Tuttavia, alcune deroghe permettono di mantenere i riscaldamenti accesi in scuole (vabbè sino a lunedì saranno chiuse), ospedali, case di cura, piscine, sedi diplomatiche, organizzazioni internazionali, saune, centri di recupero dalla tossicodipendenza e laboratori artigianali o industriali che richiedono alte temperature per la produzione.

Riscaldamenti accesi in ritardo nel 2022

Lo scorso ottobre, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva posticipato per due volte l’accensione del riscaldamento a causa del clima mite. I caloriferi erano stati accesi il 3 novembre nelle abitazioni private e nei condomini e il 7 novembre negli uffici pubblici.

Le conseguenze del freddo prolungato

Danni alle colture e alla vegetazione

Il meteo Milano mostra temperature anche sotto lo zero nella campagna e area agricola, con gelate tardive che interessano pianure e vallate di vari località della Lombardia. Questa situazione costituisce un danno per colture e vegetazione, in piena fioritura ma precoce indotta dalle temperature quasi sempre sopra media tra febbraio e marzo.

Difficoltà per i cittadini

Il freddo pungente crea disagi anche per i cittadini, che si trovano a dover affrontare temperature rigide senza l’aiuto dei termosifoni, soprattutto se il clima rigido dovesse persistere.

Previsione meteo e climatiche, l’adattamento

In un contesto di cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici estremi, diventa sempre più importante affidarsi a previsioni meteo accurate per pianificare le attività quotidiane. Allo stesso tempo, è fondamentale adottare misure di adattamento, come l’installazione di impianti di riscaldamento, e direi anche di raffrescamento, più efficienti e sostenibili, per affrontare le condizioni climatiche avverse.