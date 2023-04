Ondata di calore record

Sono salite ulteriormente le temperature sulle Isole Baleari, investite dall’onda calda proveniente dalla Penisola Iberica che si è spostata ulteriormente verso levante.

Dopo i +30,5°C di Palma di Maiorca, registrati nel pomeriggio del giorno 28 Aprile, la temperatura è salita fino ad una punta massima di +32,6°C nella località di Lluc, situata nella parte nord dell’Isola di Maiorca a 400 metri di altezza.

Anche in questo caso si è trattato di un record storico di caldo, abbattendo un precedente mensile di +28°C che apparteneva al 22 Aprile 2000.

A Llucmajor, 113 metri di altezza, situato vicino a Palma di Maiorca, la temperatura è salita fino a +33,7°C, valore che dovrebbe essere il nuovo record di caldo in Aprile per le Baleari.

Oltre 40 gradi

L’onda calda proveniente da ovest ha raggiunto anche Stati come Algeria e Tunisia, dove le temperature si sono innalzate a livelli record per questo mese.

In Tunisia in particolare si sono registrati +37,8°C a Beja, 158 metri di altezza, nuovo record di caldo che supera i +36,5° del primo Aprile 2002, ed anche un valore considerevole visto che la media mensile delle massime è solitamente di 15°C inferiore.

In Algeria raggiunti i +41,2°C a Tindouf, valore che supera il precedente record di +40,6°C che risaliva, in questo caso, all’anno 2006.

Caldo in montagna

Ma il record nazionale di caldo è stato raggiunto anche nella piccola Nazione situata tra Francia e Spagna: parliamo dello Stato di Andorra, dove il termometro è salito fino a +30,0°C nella località di Borda Vidal, 873 metri di altezza, abbattendo un precedente di +29,7°C che risaliva all’8 e 9 Aprile 2011, anche in questo caso è la prima volta che la temperatura arriva a trenta gradi in Andorra in questo mese.

50 gradi al suolo

Sulla Penisola Iberica i dati derivati dai sensori satellitari, in particolare quelli all’infrarosso, avrebbero rilevato temperature al suolo superiori ai +50°C in particolare nelle zone di confine tra Spagna meridionale e Portogallo, anche se si tratta, appunto, di rilevazioni al livello del terreno.

I terreni a seconda della loro composizione ed assenza di vegetazione possono scaldarsi moltissimo con il sole a picco.