Era atteso, il nuovo record europeo di caldo, ed è arrivato, con la località di Cordoba, che ha registrato una temperatura di +38,8°C nella giornata del 27 Aprile.

Per quanto riguarda questo record, dobbiamo fare alcune precisazioni.

Il record storico spagnolo del mese di Aprile sarebbe la temperatura di Orihuela, città della provincia Valenciana, che ha misurato un valore di +39,0°C nel 2011, tuttavia questa stazione non è AEMET, la rete ufficiale di rilevazione spagnola, ma una stazione CEAMET di classe 2, quindi non controllata e di qualità scadente, per cui questo record non è stato omologato ufficialmente.

In questo caso i +38,8°C misurati a Cordoba aeroporto, rappresenterebbero dunque sia il nuovo record spagnolo per Aprile, sia il record assoluto europeo di caldo in questo mese.

Numerose altre città spagnole hanno visto valori esorbitanti di temperatura, e superiori ai precedenti record mensili di diversi gradi.

La stazione di Ecija (Siviglia), ha registrato +37,8°C, Moron de la Frontera +37,4°C, Granada +37,4°C, etc.

La capitale Madrid ha registrato una temperatura di +32,7°C, sempre lo scorso 27 Aprile, nuovo record storico di caldo per Aprile (precedente di +31,1° il 12 Aprile 1936).

Il record di caldo non è solamente spagnolo, però.

In Portogallo la località di Mora, situata a nord est di Lisbona, ha registrato un valore massimo di +36,9°C, nuovo record storico di caldo per l’intera Nazione.

In Marocco le due località di Ben Guerir e di Marrakech hanno registrato il proprio record di caldo mensile, con una temperatura di +41,3°C, che rappresenta il nuovo record storico di caldo per l’intero Marocco in Aprile.

È la prima volta che Marrakech supera i quaranta gradi in questo mese, l’evento più precoce era stato il 3 Maggio 2020.

Anche in Francia meridionale sono arrivate le propaggini dell’Anticiclone Africano che ha interessato l’Africa nord occidentale e la Penisola Iberica.

La località di Mont de Marsan, ha registrato una temperatura minima di +14,8°C, la più elevata di sempre in Aprile, superando i +14,7°C del 23 Aprile 1994.

La massima di +27,9°C è invece un record di caldo giornaliero per la città.