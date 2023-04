Il freddo sta insolitamente colpendo la Penisola Indiana. La località di Delhi (Safdarjung) ha misurato, il 24 Aprile, una temperatura minima di +19°C, la terza più fredda di sempre a questa data (media pluriennale di +23°C).

Il Lohdi Road, villaggio turistico di Nuova Delhi, ha misurato una minima di +17,8°C, e la zona di Aya Nagar , sempre nella Capitale indiana, +17,0°C. Le temperature al di sotto dei +20°C sono molto rare alla fine di Aprile, in quella che è la stagione più calda dell’India, in fase premonsonica. A Kedarnath, città valliva situata nell’Uttarakhand a 3560 metri di altezza, è nevicato pesantemente, e la temperatura è scesa fino ad un minimo di -0,6°C.

In Cina ed in Giappone finora il mese di Aprile si è presentato molto mite, con anomalie termiche che, nella seconda decade del mese, hanno sfiorato i +10°C di anomalia termica sulla Cina orientale, nonché in Indocina.

Nella località di Obihiro, nella gelida Isola di Hokkaido, i ciliegi sono fioriti completamente il 22 Aprile, ben 13 giorni prima della norma e tre giorni prima del precedente record del 25 Aprile 2022.

La data della fioritura dei ciliegi è accuratamente registrata da secoli, e permette così di vedere quali sono state le primavere più fredde e più calde nel corso dei decenni.

Adesso invece una massa d’aria Siberiana ha colpito ambedue le Nazioni, ed ancora insisterà sul Giappone per i prossimi due giorni.

In Cina, molte zone del Paese hanno visto la temperatura crollare di 15-20°C in appena 24 ore; la regione dello Sanxhi ha visto ben 241 stazioni meteorologiche superare il loro record di freddo in Aprile.

Su diverse zone della provincia sono caduti fino a 24 cm di neve fresca, e si è raggiunta la nevicata più tardiva da quando vengono raccolti dati.

Vi è un grosso rischio per le coltivazioni degli alberi da frutto, agli agricoltori della zona è stato suggerito di spruzzare sulle piante una soluzione di acqua e saccarosio per ridurre i danni da gelo.

Il freddo ha colpito anche il Giappone: la località di Yabukawa, 680 metri di quota, nei pressi di Morioka, ha registrato una temperatura minima di -8,2°C, valore di almeno 10°C inferiore alla media delle minime della zona.