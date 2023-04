Forti precipitazioni, temporali, grandinate enormi hanno colpito la Penisola Arabica, come, del resto, era da previsione.

Un vortice depressionario in quota si è infatti isolato sulla zona, determinando instabilità e temporali diffusi, una situazione davvero insolita per una regione desertica.

Difficile valutare l’entità delle precipitazioni in una vasta area che però presenta dati meteorologici lacunosi, in particolare per la mancanza di stazioni di misura delle precipitazioni.

La città di Al Bahah, a 2165 metri di altezza, è una città vasta, con 360 mila abitanti, situata nella zona montuosa a sud est della Penisola Arabica.

Lo scorso 10 Aprile la zona è stata devastata da una grandinata di proporzioni eccezionali, anche se i media locali hanno parlato di “neve” (ma non vi è stato alcun accumulo né sui veicoli né sugli alberi, come tipico delle grandinate, ed inoltre la temperatura minima è stata di +14,2°C, incompatibile con una nevicata).

In ogni caso gli accumuli della grandine, anche in seguito al ruscellamento, sono stati di quasi mezzo metro, bloccando completamente i veicoli e richiedendo l’ausilio delle ruspe per liberare le strade.

Il pluviometro locale ha segnalato appena 2,0 mm di pioggia, in realtà è possibile stimare le precipitazioni con l’ausilio dei modelli matematici, dai quali si stimano accumuli di 40-50 mm allmeno nella giornata del 10 Aprile.

Altra località colpita da pesanti precipitazioni è quella di Taif, città della provincia della Mecca, situata a circa 1400- 1600 metri sul livello del mare, e sede estiva del regno.

Qui vi è stata una settimana intera di precipitazioni, per un totale di 36,1 mm, con un massimo il giorno 10 Aprile di 20,0 mm.

Oltre alle grandinate che hanno colpito le alture circostanti, vi è stata anche un’alluvione lampo, con esondazioni di torrenti nella zona est della città, e l’alluvione che ha colpito la città di Hawiyah.

Le mappe di previsione annunciano ancora forti precipitazioni nella Penisola Arabica, ivi comprese le desertiche zone interne.