La prevista ondata di gelo ha portato ad una mattinata al di sotto dello zero su gran parte dell’Europa.

Le temperature minime sono state particolarmente basse sull’Europa Centrale, dove il cielo sereno e l’aria calma, priva d ventilazione, ha favorito un forte abbassamento dei valori termici a causa dell’irraggiamento notturno.

E così, in Germania, Austria, Svizzera le temperature hanno raggiunto valori di diversi gradi al di sotto dello zero, anche su valori in doppia cifra sulle zone montuose, vista la presenza di isoterme molto basse con valori da -5° e -10°C ad 850 hPa (circa 1500 metri di altezza).

In Austria i picchi termici più bassi si sono misurati a Brunnerkogel, 3440 metri di altezza, con -19,5°C, e sul ghiacciaio di Sonnblick, a 3105 metri di altezza, con -20,5°C.

Questa temperatura rappresenta il nuovo record di freddo giornaliero, mentre l’assoluto mensile è costituito dai -23,4°C dell’8 Aprile 2003.

L’aeroporto viennese di Flughafen, ha misurato una temperatura minima di -2,6°C la mattina del 5 Aprile; tale valore è di circa 8°C inferiore alla media stagionale, anche se il record assoluto dal 1980 rimane quello del 2 Aprile 2020, con -5,5°C.

Ad Innsbruck la temperatura minima di -2,6°C rappresenta il nuovo record giornaliero di freddo dal 1980, mentre l’assoluto restano i -9,6°C toccati l’8 Aprile del 2003, in occasione della maggiore ondata di freddo in Aprile degli ultimi 43 anni.

Tuttavia, le temperature minime sulle pianure e vallate, ovunque al di sotto dello zero, stanno mettendo in pericolo le coltivazioni, visto anche che le gelate dovrebbero continuare anche nei prossimi giorni.

Una situazione simile si sta verificando anche in Svizzera, dove le temperature minime rilevate dai sensori posti a 5 cm di altezza dal suolo (ed indispensabili per la valutazione dei danni da gelo sul terreno) hanno rilevato valori compresi tra -5° e -9°C, valori che poi dovrebbero ripetersi anche nelle notti successive.

Le temperature più basse rilevate a 2 metri di altezza dal suolo sono state quelle di Courtelary, località posta a 695 metri di altezza, che ha misurato -6,5°C, e di Thoune, 570 metri, con -4,8°C.

A Zurigo Lothen, 435 metri, la temperatura ha raggiunto -3,8°C, valore che rappresenta il record di freddo per il 5 Aprile su una lunghissima serie di dati che ha inizio nel 1955.

Lo storico mensile è di -6,1°C raggiunti il 7 ed 8 Aprile 1956.