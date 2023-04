Il programma Copernicus rappresenta una rivoluzione nel modo in cui l’Europa monitora il meteo e il clima. Nato come Global Monitoring for Environment and Security (GMES) e ribattezzato Copernicus nel 2008, questo ambizioso progetto è una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Commissione Europea, con l’obiettivo di fornire all’Unione Europea una capacità autonoma nel settore della sicurezza e dell’ambiente attraverso le rilevazioni satellitari.

Le fondamenta di Copernicus

Per comprendere appieno il funzionamento di Copernicus è importante analizzare i quattro pilastri su cui si basa:

Componente spaziale : comprende i satelliti e le relative infrastrutture a terra per il controllo e l’analisi dei dati.

: comprende i satelliti e le relative infrastrutture a terra per il controllo e l’analisi dei dati. Misure in situ : misurazioni aeree e terrestri che integrano e completano le informazioni ottenute dai satelliti.

: misurazioni aeree e terrestri che integrano e completano le informazioni ottenute dai satelliti. Armonizzazione/standardizzazione dei dati : processo di unificazione e standardizzazione dei dati raccolti per garantire la massima qualità e utilità.

: processo di unificazione e standardizzazione dei dati raccolti per garantire la massima qualità e utilità. Servizi per gli utenti: la creazione di servizi accessibili e utili per i cittadini, le imprese e le istituzioni.

Il contributo di Copernicus al GEOSS

Il programma Copernicus è il contributo dell’Unione europea al progetto GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), un’iniziativa internazionale che mira a migliorare la comprensione e la gestione del nostro pianeta attraverso un sistema integrato di osservazione della Terra.

I Fast Track Service (FTS) di Copernicus

Copernicus ha sviluppato tre Fast Track Service (FTS) per monitorare rapidamente e con precisione specifici ambiti di interesse:

Ocean FTS : focalizzato sull’osservazione e la previsione dell’oceano, incluso il monitoraggio delle correnti, del livello del mare e della temperatura dell’acqua.

: focalizzato sull’osservazione e la previsione dell’oceano, incluso il monitoraggio delle correnti, del livello del mare e della temperatura dell’acqua. Land FTS : dedicato all’analisi del suolo e degli ecosistemi terrestri, contribuendo a monitorare l’agricoltura, la siccità e la deforestazione.

: dedicato all’analisi del suolo e degli ecosistemi terrestri, contribuendo a monitorare l’agricoltura, la siccità e la deforestazione. Emergency FTS: fornisce supporto alle autorità e alle organizzazioni di soccorso in caso di emergenze, come terremoti, inondazioni e incendi.

Ulteriori servizi, come l’Atmosphere FTS, verranno aggiunti in futuro per espandere ulteriormente le capacità di Copernicus.

Copernicus è un’iniziativa cruciale per l’Unione Europea nel campo del meteo e del clima. Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai suoi servizi innovativi, Copernicus offre un enorme potenziale per migliorare la nostra comprensione dell’ambiente, sostenere le decisioni politiche e contribuire alla sicurezza dei cittadini europei.