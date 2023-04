Riguardo ai Balcani, oltre alla conferma del record di neve a Belgrado (19 cm massima nevicata di sempre in Aprile per la città), ma non è stato l’unico record di nevosità toccato il giorno 4 Aprile scorso.

Profondità record per Aprile del manto nevoso sono state raggiunte nelle località di Bjelasnika, località montana situata in Bosnia – Herzegovina, dove, si è misurata un’altezza della neve di ben 298 cm, mai raggiunta in questo mese in questa zona delle Alpi Dinariche, che è anche una importante stazione sciistica.

Ben 33 cm di neve fresca si sono misurati a Serajevo, anche qui massima altezza della neve mai registrata in questa città bosniaca nel mese di Aprile.

Grande freddo si è misurato anche sulle Alpi Orientali italiane, dove le temperature sono scese a valori al di sotto dello zero in doppia cifra, le mattine del 4 e del 5 Aprile.

Sulla Punta Penia, vetta più alta della Marmolada, a 3343 metri di quota, la temperatura minima è stata di -17,6°C, mentre sulla Cima Tofana, a 3205 metri sopra Cortina, il termometro ha misurato -14,2°C.

In Alto Adige si sono raggiunti -21°C su Cima Libera a 3399 metri di altezza, la mattina del 4 Aprile, e valori comunque compresi tra -15° e -20°C sulle stazioni altoatesine tra i 2800 ed i 3400 metri di altezza.

Sempre sulle montagne italiane sono di notevole valore di -11,2°C misurati sulla vetta del Monte Cimone, in Emilia, a 2165 metri di altezza, i -9,0°C del Monte Paganella in Trentino a 2121 metri di quota, ed i -9,1°C di Dobbiaco, in Alto Adige, a 1200 metri di altezza.

Per quello che riguarda il Monte Cimone, che dispone di una lunghissima serie di dati dal 1951, si tratta del nuovo record di freddo giornaliero per il 5 Aprile, mentre l’assoluto è di -14,8°C del 7 Aprile 1956.

Per Dobbiaco, serie di dati che ha inizio nel 1975, ci sono due record di freddo giornalieri, il 4 Aprile con -8,6°C ed appunto il giorno successivo con -9,1°C.

L’assoluto per Aprile in questo caso è rappresentato dai -12,8°C raggiunti l’8 Aprile del 2003.

Sulle pianure italiane, ci si aspettano forti gelate per le mattine del 6-7 Aprile, quando il vento si sarà calmato.