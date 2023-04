Temperature da gelo si sono verificate la mattina del 6 Aprile in Francia ed Italia. In Italia la calma del vento ed il basso tasso dell’umidità ha provocato la formazione di estese gelate sulle pianure interne delle zone centrali e settentrionali.

Si sono registrati dunque -2,0°C di temperatura minima a Ferrara, un valore molto basso che rappresenta il secondo valore più basso mai registrato nel mese di Aprile negli anni Duemila dopo i -3,2°C dell’8 Aprile 2021.

I -2,7°C di Arezzo rappresentano il nuovo record giornaliero di freddo per il 6 Aprile, anche se nel 2003 riuscì a fare -5,4°C il giorno 8 Aprile.

Temperature vicine allo zero si sono registrate su molte città Italiane, ed i +1,1°C misurati a Roma Fiumicino eguagliano il record di freddo giornaliero del 6 Aprile 1970.

Altre località vallive o di pianura interne sono scese fino a valori di -6,2°C a Firenzuola (FI), –4,6°C a Ca Rossa (FC) , -4,9°C a Mirandola (MO), o -4,6°C a Marzaglia (MO), –5,7°C a Ponte Cavola (RE), tutti valori molto bassi ed in grado di danneggiare pesantemente l’agricoltura in una fase in cui le piante sono in piena fioritura oppure in fase vegetativa.

In Francia –3,6°C si sono misurati nella località di Colmar, 211 metri di altezza, mentre ad Aurillac la temperatura è scesa fino ad un minimo di -4,6°C.

Le temperature minime più basse si sono registrate la mattina del 5 Aprile, un giorno prima di quelle italiane, quando tutte le zone agricole dedicate alla viticoltura sono state costrette ad accendere grandi fuochi all’interno dei filari delle viti, allo scopo di mantenere elevata la temperatura.

La località francese di Saint Etienne, capoluogo del Dipartimento della Loira, ha registrato infatti una temperatura minima di -5,6°C, temperatura che rappresenta il record giornaliero di freddo, ma anche la seconda temperatura più bassa di sempre nel mese di Aprile, dopo i -7,4°C raggiunti l’8 Aprile del 2021.