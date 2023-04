Continua la pesante ondata di caldo che ha colpito l’Asia orientale, in particolare Cina e Thailandia.

In Cina la giornata del 18 Aprile ha sfiorato un record storico di caldo mensile.

Il valore di +42,4°C raggiunto nella località di Yuanyang, città situata nella provincia dello Yunnan, già colpita pesantemente da Marzo in poi da pesanti ondate di caldo, è inferiore di appena 0,3°C al record storico assoluto cinese.

Nella vicina località di Yuanijang la temperatura massima è arrivata a +41,2°C, valore che rappresenta il nuovo record di caldo giornaliero, ad un passo dai +41,7°C del record stabilito nel 2014, attualmente la maggiore ondata di caldo nello Yunnan che vi sia stata nel mese di Aprile.

Si sono registrati valori altissimi anche a quote di montagna: la località di Kunming, sempre nello Yunnan, ma a 1934 metri di altezza, la temperatura ha raggiunto +29,1°C, valore vicino al record storico di +30,4°C che risale al 22 Aprile 2014.

In Cina si sono registrate anche precipitazioni alluvionali, dove a Xiamen, città portuale nel sud ovest di fronte all’Isola di Taiwan, sono caduti ben 313,1 mm di pioggia in sole 9 ore.

Grande caldo anche in Thailandia, con un valore massimo di ben +45,4°C raggiunto lo scorso 16 Aprile nella località di Tak, città posta nella parte settentrionale della Nazione, nuovo record storico di caldo per questa zona.

Valori di caldo da record anche nel Laos, dove si sono raggiunti i +42,7°C a Luang Prabang, nel nord del Paese il 18 Aprile.

Tale valore rappresenta non soltanto la temperatura più alta mai raggiunta in questa città in questo mese, ma anche il record di caldo di Aprile per l’intero Laos.

Perfino il Nepal è interessato da una straordinaria ondata di caldo, con un valore massimo di +42,4° a Bhairawa, ad un passo dallo storico di +42,3°C del 20 Aprile 2016.

Si tratta comunque di una località situata appena a 109 metri di altezza, nella pianura alle spalle della grande catena Himalayana.

Questa ondata di caldo rappresenta un classico del clima premonsonico, ma con valori più tipici del mese di Maggio che non di Aprile.

Infine considerevole anche il record storico di caldo registrato sulle Isole Mauritius, in particolare sull’Isola di Agalega, situata a nord est del Magadascar ed a sud delle Seychelles.

Qui si sono registrati +35,3°C il giorno 18 Aprile, nuovo record storico di caldo per l’intero anno per tale località, dove già si erano registrato quest’anno altri 8 valori record giornalieri.