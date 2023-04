È cominciata la grande ondata di caldo sulla Penisola Iberica, la giornata del giorno 25 Aprile ha visto infatti le temperature massime risalire fino a punte massime pari a +35,2°C a Xativa, comune situato nella provincia autonoma Valenciana, sulla zona sud est della Spagna.

Xativa, 88 metri sul livello del mare, ha registrato una sorta di effetto foehn in quanto il vento da ovest ha soffiato fino ad una velocità di 47 km/h, provenendo dalle alture dell’interno e riscaldando la temperatura per compressione adiabatica.

La temperatura massima media della città in Aprile è di +23,5°C, mentre il record storico di caldo è ad un passo, con i +36,1°C del 26 Aprile 2002, e con davanti altri giorni di caldo in aumento.

La città di Cordoba ha misurato una massima di +35,1°C, che in questo caso rappresenta il record storico di caldo per la città in questo mese.

Molti altri record verranno abbattuti nei prossimi 2-3 giorni, all’intensificarsi dell’onda calda. Se il record di caldo di Aprile appartiene a Murcia (+37,4°C del 10 Aprile 2011), e potrebbe essere superato.

La situazione siccità in Spagna si sta facendo preoccupante, anche alla luce di questa nuova ondata di calore precoce.

L’acqua all’interno dei bacini idrici si è infatti ridotta a circa il 50% della capacità massima, il 18% in meno della media degli ultimi 10 anni.

I bacini interni della Catalogna hanno appena il 25% delle loro riserve idriche normali.

Solo nelle zone settentrionali, pur essendovi state precipitazioni inferiori alla norma, i bacini idrici sono all’80-85% della loro capacità, in Galizia e nella regione Cantabrica.

Preoccupazioni di altro tipo riguardano invece la Germania, in quanto nelle mattine del 26 e 27 Aprile sono possibili delle gelate sulla parte centrale del Paese, che sono estremamente dannose per l’agricoltura in questo periodo stagionale.

In Italia sono significative le condizioni meteorologiche registrate alle quote più alte: alla Capanna Margherita, a 4454 metri di altezza, questo mese di Aprile potrebbe essere il più freddo mai registrato, superando quello del 2021 (che ebbe una temperatura media di -16,5°C).

Al P. Rosà, a 3488 metri di altezza, la temperatura media mensile è di -9,8°C, pari a quella dell’Aprile 2021, e comunque al momento uno dei più freddi di sempre (la media normale è di -6,6°C).

Il più freddo di sempre resta quello del 1980 con una temperatura media di -11,7°C.