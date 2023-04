Una serie di tempeste di pioggia hanno investito la Florida, nella giornata del 12 Aprile. Questi temporali hanno interrotto una lunga serie di giornate calde e miti che hanno caratterizzato gran parte dell’Inverno in queste zone.

La città di Miami è stata investita da un pesante nubifragio che ha causato una “Flash Flood”, una alluvione improvvisa, come le strade che sono diventati dei torrenti.

Tra il pomeriggio del 10 Aprile ed il giorno successivo sono caduti infatti 137,4 mm di pioggia, con altri rovesci anche il 12 Aprile per un totale di quasi 180 mm in meno di tre giorni. Troppi per una città che vede cadere una media di 117 mm in tutto il mese.

Non è solo Miami ad essere interessata da fenomeni alluvionali: tra le grandi città del mondo, è stata Bagdad, la capitale Irachena, ad essere interessata da un violento diluvio, nell’ambito della forte ondata di maltempo che sta colpendo il Medio Oriente.

A Bagdad sono caduti 27,9 mm di pioggia nel pomeriggio del 12 Aprile, quanto è bastato per provocare vasi allagamenti sulla città.

In Spagna, vi è stato nuovamente il vento di caduta (foehn) che ha interessato la zona della Murcia.

La stessa località di Murcia ha misurato una temperatura massima di +33,6°C nella giornata del 12 Aprile, mentre a Lorca, 320 metri di altezza, si sono misurati +32,6°C.

Tale valore rappresenta il nuovo record di caldo mensile per questa località, che presenta in Aprile una media delle massime di appena +21°C.

Al contrario, in Francia ed Inghilterra si è abbattuta una tempesta di vento, in seguito all’arrivo di una profonda depressione di origine atlantica.

Si sono così registrati due record mensili di velocità del vento mai raggiunta prima in questo mese.

Il primo nella località di Vigie du Homet, porto francese su Canale della Manica, dove si sono raggiunti 114 km/h superando il precedente di 107 km/h raggiunto lo scorso anno.

La seconda è la località di Lannion, più a sud sempre lungo la costa atlantica, dove i 105 km/h di raffica hanno abbattuto il vecchio record di 104 km/h che risaliva all’Aprile 1994.

La velocità più elevata del vento si è comunque raggiunta a Carteret, in Normandia, con 134 km/h.