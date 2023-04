Il 16 e 17 aprile 2023, il sud del Brasile è stato colpito da forti temporali, tra cui piogge intense, venti forti e grandine devastante. Questi eventi climatici hanno causato allagamenti e danni a centinaia di abitazioni.

La regione più colpita è stata Rio Grande do Sul, dove le forti piogge, i venti, le grandinate e i temporali hanno causato allagamenti e incidenti meteorologici gravi.

Secondo i dati della stazione meteorologica dell’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), nella città di Porto Alegre sono state registrate raffiche di vento fino a 108 km/h.

La grandine, che ha raggiunto dimensioni fino a 14 cm di diametro, ha causato danni a quasi 100 case nella città di Guaíba. Altri 200 edifici sono stati danneggiati nella città di Barra do Ribeiro, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. Circa 100 case sono state danneggiate anche nella città di Serrinha.

Anche la capitale Porto Alegre, situata nella parte orientale di Rio Grande do Sul, ha subito i danni della tempesta. Circa 50 case sono state danneggiate, molte strade sono state allagate e si sono verificati blackout.

Altre città colpite dalle intemperie sono state Bento Gonçalves, Barão do Triunfo e São Jerônimo in Rio Grande do Sul, e Campo Mourão nel Paraná.

Fortunatamente, non sono previste ulteriori precipitazioni nella regione di Rio Grande do Sul nelle prossime 24 ore.

La forte tempesta che ha colpito il Brasile è un esempio di come i cambiamenti climatici stiano causando eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. L’incremento della temperatura globale sta causando un aumento dell’umidità nell’aria, che può portare a piogge più intense e tempeste più forti.

Inoltre, l’urbanizzazione e lo sviluppo economico nella regione hanno portato alla deforestazione e alla distruzione dell’habitat naturale, aumentando l’esposizione delle persone e delle proprietà ai rischi meteorologici.