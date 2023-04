Chi non è mai stato affascinato dai documentari che mostrano la vita nei luoghi più freddi del pianeta, come la Siberia? L’essere umano è mosso dalla curiosità di scoprire e mettersi alla prova, anche immaginando di vivere in condizioni estreme.

Sebbene l’Italia sia nota per il suo clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti, vi sono significative differenze regionali. Tra queste, il clima alpino delle regioni montuose, il clima continentale nelle pianure del nord e il clima subtropicale nelle isole meridionali.

Non è necessario percorrere lunghe distanze per sperimentare un clima simile alla Siberia. In Italia, il clima gioca un ruolo importante nella cultura e nel paesaggio, e può mettere alla prova la nostra resistenza, soprattutto in inverno.

Fradusta, tra le imponenti cime delle Dolomiti, detiene il primato località più fredda nella storia italiana con -43°C registrati nel 2013. Tuttavia, altre città italiane raggiungono temperature molto basse durante l’inverno. Ecco una lista:

Livigno (Lombardia): con il suo clima alpino e inverni lunghi, Livigno è considerata la città più fredda d’Italia. Le temperature scendono spesso sotto lo zero, fino a -20°C, e le nevicate sono abbondanti.

Bormio (Lombardia): famosa per le sue terme e piste da sci, Bormio si trova a 1.225 metri sul livello del mare e raggiunge facilmente i -10°C durante l'inverno.

Courmayeur (Valle d'Aosta): rinomata località turistica per lo sci e l'alpinismo, Courmayeur offre un clima alpino con inverni freddi e nevicate abbondanti. Le temperature possono scendere fino a -15°C.

Sappada (Friuli Venezia Giulia): questo piccolo comune montano si trova a 1.300 metri sul livello del mare e presenta un clima alpino con inverni freddi e temperature sotto i -10°C.

Cogne (Valle d'Aosta): località turistica apprezzata dagli appassionati di sci di fondo, Cogne ha un clima alpino con inverni freddi e nevicate abbondanti. Le temperature scendono spesso al di sotto dei -10°C.

Dobbiaco (Alto Adige): famosa per lo sci di fondo e il biathlon, Dobbiaco ha un clima rigido con inverni freddi e temperature sotto i -10°C. In estate, il clima è fresco e piacevole, con temperature intorno ai 20°C.

Brunico (Alto Adige): situata a 835 metri sul livello del mare, Brunico offre un clima alpino con inverni freddi e nevicate abbondanti.

Insomma, se vi va di stare al freddo per qualche tempo, potrete trasferirvi in in una di queste località per sperimentare il gelo.