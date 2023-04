Parigi, la capitale della Francia, è famosa per il suo clima relativamente mite e le sue stagioni ben definite. In questo approfondimento vedremo il meteo e il clima di Parigi in aprile, ed anche alcuni estremi meteorologici, ed una curiosità su un evento di maltempo del passato.

Geografia e rischio sismico

Dove si trova Parigi

Parigi è situata nel nord della Francia, al centro della regione dell’Île-de-France. La città è attraversata dalla Senna, un fiume che la divide in due parti: la Rive Gauche (sponda sinistra) e la Rive Droite (sponda destra).

Geografia e rischio di terremoti

La regione dell’Île-de-France è caratterizzata da un terreno pianeggiante e da colline dolci. Il rischio sismico a Parigi è relativamente basso, classificato come “moderato” dall’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) francese.

Il clima di Parigi in aprile

Temperatura media, pioggia media e giorni di sole

Il clima di Parigi in aprile è piacevole e mite, con temperature medie che variano tra i 6°C e i 16°C. La pioggia media in aprile è di circa 50 mm, distribuita su 14 giorni di precipitazioni. In questo periodo dell’anno, Parigi gode di circa 6 ore di sole al giorno. Insomma, per noi italiani, pochini, direi, ma Parigi ha un clima fortemente influenzato dai venti oceanici.

Record di temperatura massima e minima

Dai registri sul clima, il record di temperatura massima per aprile a Parigi è di 30,2°C, registrato il 18 aprile 1949, mentre il record di temperatura minima è di -3,3°C, registrato il 6 aprile 1936.

Un’ondata di maltempo: grandine

Cosa è successo in base alla cronaca dei giornali

Citiamo l’ondata di maltempo significativa a Parigi del 10 aprile 2021, quando una tempesta di grandine ha colpito la città, causando disagi nel traffico e danneggiando alberi e infrastrutture. La grandine, di dimensioni inusuali per il periodo, ha interessato soprattutto i quartieri occidentali della città.