Le aspettative sul meteo di Maggio si confondono con i ricordi. Poi subentra la confusione del tempo, oserei dire, tumultuoso di questi anni, con ampie differenze tra annualità. Insomma, in questo approfondimento, abbiamo cercato di tracciare una linea media del tempo che dovrebbe fare nelle varie città, o meglio del clima. Le temperature medie e le precipitazioni per il mese di Maggio nelle città menzionate, sono basate sui dati storici. Si prega di notare che queste informazioni potrebbero variare da un anno all’altro, e che soprattutto questa non è una previsione meteo del prossimo mese.

Aosta: Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso. Precipitazioni di breve durata, alcuni temporali. Temperatura minima media: 6°C Temperatura massima media: 17°C Pioggia media: 85 mm

Torino: Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con diversi temporali. Alcune giornate, specie nella prima parte, fredde e piovose. Temperatura minima media: 11°C Temperatura massima media: 20°C Pioggia media: 90 mm

Genova : Tempo medio: Parzialmente nuvoloso con diverse occasioni di pioggia, sovente anche sotto forma di temporale. Piogge di breve durata. Temperatura minima media: 14°C Temperatura massima media: 21°C Pioggia media: 85 mm

: Milano : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con vari episodi di temporale. Temperatura minima media: 11°C Temperatura massima media: 21°C Pioggia media: 95 mm

: Trento : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso. Diversi temporali. Temperatura minima media: 9°C Temperatura massima media: 21°C Pioggia media: 90 mm

: Venezia : Tempo medio: Parzialmente nuvoloso con diversi temporali. Temperatura minima media: 13°C Temperatura massima media: 22°C Pioggia media: 70 mm

: Trieste : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con diversi temporali. Temperatura minima media: 12°C Temperatura massima media: 20°C Pioggia media: 80 mm

: Bologna : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con alcuni temporali. Temperatura minima media: 11°C Temperatura massima media: 23°C Pioggia media: 65 mm

: Firenze : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con diversi temporali. Temperatura minima media: 11°C Temperatura massima media: 24°C Pioggia media: 75 mm

: Ancona : Tempo medio: Parzialmente nuvoloso con alcuni temporali. Temperatura minima media: 12°C Temperatura massima media: 21°C Pioggia media: 60 mm

: Perugia : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con diversi temporali, specie di giorno. Temperatura minima media: 9°C Temperatura massima media: 21°C Pioggia media: 65 mm

: Roma : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso. Alcuni temporali. Temperatura minima media: 12°C Temperatura massima media: 24°C Pioggia media: 45 mm

: L’Aquila : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso. Alcuni temporali pomeridiani. Temperatura minima media: 6°C Temperatura massima media: 17°C Pioggia media: 60 mm

:

Campobasso : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con alcuni temporali pomeridiani. Temperatura minima media: 9°C Temperatura massima media: 20°C Pioggia media: 55 mm

:

Napoli Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con brevi temporali. Temperatura minima media: 13°C Temperatura massima media: 23°C Pioggia media: 45 mm

Bari : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con brevi temporali. Temperatura minima media: 13°C Temperatura massima media: 22°C Pioggia media: 40 mm

: Potenza: Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con alcuni temporali pomeridiani. Temperatura minima media: 7°C Temperatura massima media: 17°C Pioggia media: 60 mm

Catanzaro : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con brevi temporali. Temperatura minima media: 13°C Temperatura massima media: 22°C Pioggia media: 40 mm

: Palermo : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con brevi temporali. Temperatura minima media: 15°C Temperatura massima media: 23°C Pioggia media: 25 mm

: Cagliari : Tempo medio: Sereno e parzialmente nuvoloso con brevi temporali. Temperatura minima media: 13°C Temperatura massima media: 22°C Pioggia media: 20 mm

:

Si prega di tenere presente che queste informazioni sono basate sui dati storici e non riflettono le condizioni meteorologiche reali per Maggio 2023. Non sono previsioni meteo.