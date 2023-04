La sala operativa della Protezione Civile regionale ha esteso a tutta la giornata di martedì 4 aprile il codice giallo per vento forte nell’area fiorentina, nel Valdarno inferiore e nel bacino di Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Questo avviso arriva in un quadro di tempo stabile che prevede un vento sostenuto di grecale da nord-est, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

La situazione meteo nella Toscana

Le raffiche più intense sono attese nel corso delle ore centrali della giornata sia oggi, lunedì 3 aprile, che domani, martedì 4 aprile. La situazione meteorologica potrebbe causare difficoltà per la circolazione stradale e ferroviaria, nonché danni a infrastrutture, edifici e vegetazione. È importante prestare attenzione e seguire le raccomandazioni delle autorità locali.

Consigli per la popolazione

Per prevenire eventuali situazioni di pericolo, la Protezione Civile raccomanda di evitare di circolare con veicoli leggeri sulle strade esposte al vento e di tenere lontano dalle finestre oggetti che possono essere trascinati dalle correnti d’aria. In caso di danni o situazioni di emergenza, è importante contattare immediatamente le autorità competenti.

L’allerta meteo per la Toscana prevede forti raffiche di vento che potrebbero causare difficoltà per la circolazione e danni a infrastrutture e edifici. È importante prestare attenzione e seguire le raccomandazioni delle autorità locali per prevenire situazioni di pericolo. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione meteorologica nella regione.