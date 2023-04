In seguito al maltempo che si è abbattuto ieri su Roma, con tanto di grandinate intense in molte zone dalla città, la settimana inizia con l’allerta meteo gialla e arancione un po’ in tutta Italia il 3 e 4 aprile 2023, oggi e domani. Sono attese nelle prossime ore temporali, rovesci, piogge copiose e forti raffiche di vento previste in numerose regioni italiane, includendo repentini cambiamenti del tempo come avviene spesso soprattutto all’inizio della primavera.

Regioni colpite dall’allerta meteo

Per quanto riguarda il vento forte, le regioni interessate sono Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Sono, in particolar modo, previste raffiche di burrasca soprattutto lungo i settori appenninici e le coste, soggette in aggiunta a mareggiate. Vi è anche il rischio di gelate in pianura e al centro-nord, dove il freddo arriverà in particolar modo tra martedì e venerdì, con picchi di intensità previsti nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Temperatura poco mite fino a Pasqua

La neve si poserà a quote medio-basse sull’appennino centro-meridionale. Oltre a ciò, una nuova corrente di aria fredda è in previsione dalle latitudini artiche e l’Italia ne sarà coinvolta, arrivando così alla settimana di Pasqua con temperature non troppo miti, le quali saranno infatti sotto alla media stagionale, sebbene non per molto tempo. L’instabilità del tempo in generale rimane però attesa almeno fino alle festività pasquali e ne saranno interessate anche le regioni adriatiche e quelle del sud d’Italia.

Allerta arancione e gialla

L’allerta arancione è stata emessa per Calabria e Sicilia mentre è probabile l’allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Le valutazioni meteorologiche relative agli stati di allerta e criticità sono aggiornate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove è possibile consultare l’evoluzione dei fenomeni previsti ed informarsi in merito alla propria regione e città.