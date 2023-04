L’allerta meteo riguarda 11 regioni italiane, con un pesante avviso della Protezione Civile per piogge, temporali e rischio grandine. Maltempo e temporali mettono in allarme il Paese, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Situazione meteorologica attuale e previsioni

Fronte perturbato e correnti sciroccali

Un fronte perturbato si estende dalla Sicilia al Piemonte, associato ad un centro di bassa pressione che richiama correnti sciroccali sull’Italia. Le regioni esposte sono interessate dal maltempo, con piogge nei rilievi del Nord Ovest.

Peggioramento delle condizioni meteo

Nella giornata del 1° Maggio si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese. Precipitazioni sparse, anche temporalesche, colpiranno le aree tirreniche peninsulari e quelle interne delle regioni del Centro, con un sensibile calo delle temperature massime.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, in collaborazione con le regioni coinvolte. I fenomeni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Fenomeni previsti e allerta gialla

Dalle prime ore di lunedì 1° Maggio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Abruzzo, specie sui settori meridionali e su Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta gialla riguarda Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e alcuni settori del Piemonte e della Sicilia.

Informazioni e comportamenti da adottare

Aggiornamenti e monitoraggio

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). Il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione in contatto con le strutture territoriali di protezione civile.

Norme generali di comportamento

In caso di maltempo, è importante seguire le norme generali di comportamento fornite dal Dipartimento della Protezione Civile. Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori, nonché sulle azioni di prevenzione adottate, sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile.

Consigli per la popolazione

Durante un’allerta meteo, è fondamentale tenersi informati sull’evolversi della situazione e seguire i consigli delle autorità locali. Tra le precauzioni da adottare vi sono: evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione agli alberi e ai cartelloni pubblicitari che potrebbero cadere, e seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza e protezione civile.

Segnalazioni e richieste di aiuto

In caso di emergenza o per segnalare situazioni di pericolo, è possibile contattare il numero unico di emergenza 112, che mette in contatto con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Ricordiamo che tale numero va utilizzato solo in caso di effettiva necessità.

Le 11 regioni interessate dall’allerta meteo devono prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile per piogge, temporali e rischio grandine. È fondamentale seguire le informazioni e le raccomandazioni fornite dalle autorità e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti.