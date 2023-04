Un altro serie di maltempo ha provocato allarmi rari negli Stati Uniti d’America a causa di tornado di eccezionale violenza che si sono generati in Arkansas. La situazione ha portato a diramare diverse allerte meteo per tornado e all’evacuazione persino di un ufficio del National Weather Service.

Emergenza tornado in Arkansas e altri stati

Diversi tornado grandi e distruttivi hanno attraversato più Stati dalle Grandi Pianure del Nord America, all’Iowa e all’Illinois, spostandosi poi nel Tennessee entro queste ore. Le foto dei danni a Little Rock hanno mostrato alberi abbattuti, auto capovolte e decine di edifici danneggiati. Il sindaco di Little Rock ha pubblicato su Twitter la notizia che almeno 24 persone sono state ricoverate in ospedale a causa della tempesta.

Uffici del National Weather Service in emergenza

I meteorologi dell’ufficio NWS di Little Rock si sono trasferiti d’urgenza in un rifugio per tornado venerdì sera, ora locale, quando è diventato evidente che il tornado si stava avvicinando. L’ufficio di Memphis li ha sostituiti, emettendo avvisi meteo per l’area e il monitoraggio di competenza di Little Rock.

Emergenze tornado: una situazione preoccupante

Il tornado che ha attraversato Little Rock faceva parte di una delle quattro emergenze tornado emesse venerdì sera. Questi avvisi sono in genere riservati a rare situazioni in cui una grave minaccia alla vita umana è imminente o in corso. Questi rari allarmi arrivano una settimana dopo che altre quattro emergenze tornado sono state emesse in Mississippi, dove un pericoloso tornado ha ucciso almeno 23 persone e generato un tornado EF4 vicino alla città di Rolling Fork. Ci sono state 15 emergenze tornado nel 2023, tutte diramate in questi giorni, in anticipo rispetto allo scorso anno.

Danni e situazione attuale

Altre tre emergenze tornado emesse vicino a Wynne, in Arkansas, si sono spostate nel Tennessee. Ci sono stati danni diffusi a Wynne in Arkansas. Lo stato di emergenza mentre vi scriviamo è ancora in vigore.

Il fenomeno dei tornado negli Stati Uniti è noto da tempo e purtroppo rappresenta una minaccia per la popolazione. È importante essere preparati e informati per fronteggiare queste emergenze meteo, ed è anche per tal motivo che gli USA dispongono di un servizio meteo capillare e particolarmente efficiente.