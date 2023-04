Siamo ancora in piena primavera, ma sulle Alpi la neve continua a fare la sua comparsa. La situazione meteorologica in Valle d’Aosta è influenzata da una depressione centrata sull’area balcanica, che determina una nuvolosità estesa e richiama la discesa di un piccolo minimo sul lato francese delle Alpi. Sebbene l’alta pressione al suolo sull’Europa atlantica spingerà flussi più secchi a quote basse verso la regione, in media e alta troposfera la depressione non smetterà di convogliare flussi umidi per buona parte della settimana a venire, portando nuvolosità.

Domenica 16 aprile La giornata sarà abbastanza soleggiata e ventosa, con transito di nubi medio-alte anche spesse ed estese. Ci saranno addensamenti persistenti a ridosso dei confini settentrionali con qualche bufera di neve in montagna, ma schiarite più ampie sono attese a fine giornata. Le temperature avranno una tendenza al calo in quota, mentre le massime saranno in lieve aumento.

Lunedì 17 aprile La giornata sarà abbastanza soleggiata, con addensamenti più insistenti sui settori orientali e meridionali, dove potrebbe cadere qualche goccia in montagna dalle ore centrali e fino a sera. Le temperature avranno ancora una tendenza in lieve aumento tranne le minime che saranno in lieve calo nelle valli.

In sintesi, la situazione meteo in Valle d’Aosta è caratterizzata da una nuvolosità estesa, che potrebbe portare qualche precipitazione nevosa in alcune località della regione. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle previsioni locali e di seguire gli eventuali aggiornamenti per rimanere informati sulle condizioni meteorologiche della propria zona.