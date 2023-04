Le condizioni meteo nel Molise, soprattutto nelle zone montane, continuano a mostrare caratteristiche invernali, con precipitazioni nevose registrate negli ultimi giorni. Il passaggio di una nuova perturbazione porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, e grazie all’aria fredda attualmente presente nella regione, si verificheranno altre nevicate sui rilievi. Tuttavia, si prevede un leggero aumento delle temperature nei prossimi giorni. Il tempo rimarrà piuttosto incerto anche durante il periodo pasquale. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le previsioni meteo per il Molise nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per il Molise

Validità 07 aprile 2023

Venerdì, il Molise assisterà a un aumento della nuvolosità, in vista del peggioramento del tempo previsto per il giorno successivo.

Validità 08 aprile 2023

Sabato, l’instabilità atmosferica sarà piuttosto marcata, con precipitazioni diffuse nella regione. Si prevedono precipitazioni nevose in Appennino, mentre piogge interesseranno le zone collinari e pianeggianti.

Validità 09 aprile 2023

Domenica, il tempo sarà instabile, con nuvolosità irregolare che potrebbe portare a precipitazioni intermittenti in diverse aree del Molise.

Validità 10 aprile 2023

Lunedì, si prevede un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Molise, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

Validità 11 aprile 2023

Martedì, il vento si rinforzerà nella regione, portando con sé un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. È importante seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle possibili evoluzioni del tempo.

In sintesi, il Molise si appresta a vivere un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con nevicate in Appennino e piogge nelle zone collinari e pianeggianti. Un leggero aumento delle temperature è previsto nei prossimi giorni, mentre il tempo rimarrà incerto anche durante il periodo pasquale.