Gli appassionati di meteo, ma anche i cittadini si chiedono se l’Estate 2023 in Lombardia sarà calda come quella tremenda del 2022. Nonostante non sia possibile prevedere con precisione le temperature, possiamo comunque affidarci alle tendenze stagionali per avere un’idea generale.

Tendenze stagionali: uno strumento utile

Le tendenze stagionali non sono previsioni meteorologiche dettagliate, quindi non possono dirci esattamente il tempo che farà il 29 giugno o il 15 luglio. Tuttavia, possono fornirci indicazioni su come potrebbe essere un trimestre, ad esempio più o meno piovoso o freddo.

Previsioni per l’Estate 2023

Purtroppo, le proiezioni meteo per l’Estate 2023 non sono molto incoraggianti. Come abbiamo già discusso in precedenti articoli, è difficile recuperare da una siccità durante l’estate, ma non è impossibile per le zone alpine e pedemontane. In queste aree, se l’anticiclone africano non sarà troppo invadente, potrebbero verificarsi piogge con una certa frequenza.

Necessità di reintegro idrico

Sarebbe auspicabile avere piogge frequenti, poiché è urgente un reintegro idrico che al momento non si intravede nelle tendenze stagionali. Tuttavia, bisogna prestare attenzione al rischio di eventi grandinigeni e alluvionali, che non sarebbero una novità.

Aumento delle ondate di calore

Le estati degli anni Duemila mostrano un trend evidente: l’aumento delle ondate di calore e la diminuzione delle piogge. Questa combinazione preoccupa gli esperti del settore e sottolinea l’importanza di un mese di maggio piovoso.

Piogge intermittenti

È improbabile che l’estate porti piogge deboli e intermittenti, rendendo più probabile la presenza di anticicloni africani ingombranti, che a lungo andare possono causare problemi alle persone e all’ambiente. Speriamo che tra una fase meteo bollente e l’altra ci siano le piogge necessarie per affrontare il periodo caldo senza troppi problemi.

In conclusione, l’Estate 2023 in Lombardia potrebbe presentare sfide simili a quelle del 2022, con un aumento delle ondate di calore e una diminuzione delle piogge. Tuttavia, le tendenze stagionali possono offrire solo un quadro generale e non una previsione precisa. Gli appassionati di meteo e i cittadini dovranno prestare attenzione alle previsioni più dettagliate man mano che la stagione si avvicina.