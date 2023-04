Oggi analizzeremo insieme le previsioni meteo per la Lombardia, con particolare attenzione alle piogge e temporali attesi. Scopriremo quali condizioni atmosferiche ci attendono per i prossimi giorni e come potrebbe evolversi il meteo nel mese di Maggio.

Martedì 25 Aprile – Festa della Liberazione

Maltempo nella notte e variabilità durante il giorno

Durante la notte di Martedì 25, festa della Liberazione, ci aspettiamo maltempo diffuso in Lombardia, con piogge e temporali concentrati soprattutto sui rilievi e medio-alte pianure. Nelle zone a ridosso del Po, le precipitazioni saranno più deboli e occasionali.

La variabilità del tempo continuerà per tutta la giornata, caratterizzata da nubi sparse, schiarite e possibilità di nuovi rovesci anche sulle basse pianure. Il clima sarà gradevole, né troppo caldo né frizzante, con poco sole e cieli instabili tipici della primavera.

Mercoledì 26 Aprile e giorni successivi

Cambiamento del meteo e arrivo dell’anticiclone africano

A partire da Mercoledì 26 Aprile, il meteo in Lombardia subirà un cambiamento significativo. Ci aspettiamo l’arrivo di masse d’aria più stabili, secche e soleggiate grazie a correnti settentrionali che porteranno il sereno ovunque.

In seguito, un enorme anticiclone africano coinvolgerà la Penisola Iberica e la bassa Francia, influenzando anche il meteo in Lombardia. Ci aspettiamo un clima mite, senza eccessi, poiché il cuore caldo dell’anticiclone rimarrà distante dalle nostre zone. Tuttavia, i primi 25 gradi di stagione potrebbero essere raggiunti.

Inizio del mese di Maggio

Importanza delle piogge e quadro idrico critico

Il mese di Maggio è cruciale per prepararsi all’estate e, nonostante le recenti piogge in Lombardia, il quadro idrico rimane molto serio. Saranno necessari ulteriori ingressi perturbati per garantire un buon approvvigionamento idrico in vista del caldo estivo.

Durante l’estate, infatti, le precipitazioni si concentrano sulle Alpi e diminuiscono in pianura. Per questo motivo, una certa variabilità nelle condizioni meteo è auspicabile nei prossimi periodi. Al momento, il mese di Maggio si preannuncia con sole garantito per tutti e scarsa instabilità cumuliforme.

Rimanete sintonizzati con noi per seguire gli aggiornamenti meteo quotidiani e scoprire come evolverà il meteo in Lombardia, con particolare attenzione a piogge e temporali.