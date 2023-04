La situazione meteo sulla Lombardia è piuttosto chiara: la regione è alle prese con una moderata circolazione nord-orientale, più attiva ad oriente e meno a occidente. Ciò comporterà una maggiore variabilità sulle aree a est e più stabilità in quelle a ovest.

Il fine settimana

Il Sabato 15 Aprile sarà una giornata particolarmente nuvolosa ma con scarsissimi fenomeni, mentre Domenica 16 Aprile avremo maggiore stabilità e clima più gradevole.

Il periodo da Lunedì 17

A cominciare dal Lunedì 17 Aprile sulla Lombardia avremo una circolazione da nord e nord-est, che non porterà maltempo diffuso, ma solamente qualche acquazzone e molta variabilità. Il quadro termico dei prossimi giorni sarà piuttosto in linea con le medie del periodo.

Le giornate saranno piuttosto soleggiate in mattinata e in serata, ma una diffusa instabilità pomeridiana potrà portare piovaschi e qualche veloce temporale. In questi casi, il campo termico sarà un po’ più contenuto rispetto alle giornate soleggiate.

Una vera perturbazione?

La domanda sorge spontanea: quando ci sarà una vera perturbazione, capace di coinvolgere la nostra regione come ha fatto Giovedì 13? Purtroppo, non abbiamo ancora delle carte meteo sufficientemente solide da poter dire ai nostri lettori che arriverà una nuova perturbazione.

Saremo una sorta di terra di nessuno, né carne né pesce, né alte pressioni né perturbazioni. Avremo qualche piovasco e qualche addensamento qua e là, ma davvero pochissimo altro da dire.

L’attesa della pioggia

Nelle tendenze meteo attuali, è prevista l’arrivo di pioggia sulla Lombardia per la prossima settimana. Questo sarà sicuramente un sollievo per la situazione idrica della regione, ma al momento non è ancora possibile prevedere con precisione quando e quanto pioverà.

Siamo consapevoli che avremmo bisogno di tanta pioggia in più, ma per il momento non possiamo fare altro che aspettare e sperare che le previsioni si avverino.

In sintesi, la situazione meteo sulla Lombardia continua a essere caratterizzata da una moderata circolazione nord-orientale, che porterà variabilità e qualche temporale nei prossimi giorni. Siamo in attesa della pioggia, che speriamo possa contribuire a migliorare la situazione idrica della regione.