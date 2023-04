La Liguria, conosciuta per le sue coste suggestive, i paesaggi mozzafiato e i pittoreschi borghi marinari, sta vivendo un periodo di condizioni meteo piuttosto insolite per la stagione. Le temperature si mantengono molto inferiori alla media di questo periodo dell’anno e si prevede che tale situazione persista almeno fino a Pasqua. La giornata di venerdì vedrà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con una perturbazione in arrivo che porterà precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulla regione.

Questo fenomeno meteorologico ha generato interesse e preoccupazione tra gli abitanti della Liguria e i turisti che si trovano in visita nella regione. Le precipitazioni potrebbero avere un impatto significativo sulle attività agricole, turistiche e ricreative, oltre a creare problemi di viabilità lungo le coste e nelle zone montuose.

Previsioni meteo per la Liguria

Validità 07 aprile 2023

Venerdì, la fase siccitosa che ha caratterizzato le giornate precedenti subirà un’interruzione, con un sensibile aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni. Non è da escludere qualche temporale costiero con rovesci anche di grandine. Nevicate sono previste in Appennino e nelle Alpi Marittime.

Validità 08 aprile 2023

Sabato, il meteo migliorerà sensibilmente, con ampie schiarite e un clima ancora rigido. La temperatura massima registrerà un aumento, pur mantenendosi inferiore alle medie stagionali.

Validità 09 aprile 2023

Domenica, il tempo sarà generalmente bello, con temperature in lieve aumento. Questo permetterà agli abitanti della Liguria e ai turisti di godere di una giornata all’aperto senza preoccupazioni.

Validità 10 aprile 2023

Lunedì, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con condizioni meteo stabili e temperature ancora al di sotto delle medie stagionali.

Validità 11 aprile 2023

Martedì, si prevede un parziale aumento della nuvolosità, segnalando un possibile cambiamento delle condizioni meteo nel corso della settimana. I dettagli sul meteo dei giorni successivi saranno disponibili man mano che si avvicinano.

In sintesi, il meteo in Liguria è caratterizzato da un freddo intenso per il periodo, con un peggioramento delle condizioni meteo previsto per venerdì, quando una perturbazione porterà precipitazioni e possibili temporali costieri. Tuttavia, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo a partire da sabato, anche se le temperature continueranno a rimanere inferiori alle medie stagionali.