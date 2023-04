In Campania, le condizioni meteo continuano a mantenere caratteristiche invernali, con temperature piuttosto rigide soprattutto nelle ore notturne, anche a Napoli. Si prevede un peggioramento del tempo sabato a causa del transito di una perturbazione a carattere freddo. Nevicate sono attese sui rilievi, mentre temporali potrebbero interessare la costa. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le previsioni meteo per la Campania nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per la Campania

Validità 07 aprile 2023

Venerdì, si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampie schiarite in Campania. Tuttavia, è previsto un aumento della nuvolosità verso la fine della giornata.

Validità 08 aprile 2023

Sabato, il tempo diventerà instabile, con un ulteriore aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Si prevedono precipitazioni con neve nelle aree appenniniche. Non è da escludere la possibilità di qualche temporale, soprattutto sulla costa.

Validità 09 aprile 2023

Domenica, la Campania sarà interessata da una marcata instabilità atmosferica, che potrebbe portare a ulteriori precipitazioni e fenomeni temporaleschi.

Validità 10 aprile 2023

Lunedì, le condizioni meteo continueranno a essere instabili in Campania, con possibili precipitazioni e temporali.

Validità 11 aprile 2023

Martedì, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo nella regione, con un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

In sintesi, la Campania si appresta a vivere un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con freddo, nevicate in Appennino e temporali sulla costa. Si consiglia di seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle possibili evoluzioni del tempo nella regione.