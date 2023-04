La parentesi di meteo invernale sull’Italia non è ancora finita. Un nuovo fronte freddo, dal Mare del Nord, rimetterà benzina sul fuoco. La circolazione ciclonica sui mari italiani si riattiverà, complice l’intrusione della nuova massa d’aria fredda in quota.

Ci sarà quindi un peggioramento venerdì, a cui seguirà una fase turbolenta ancora nel corso del weekend. Andiamo con ordine. L’impulso frontale porterà piogge e temporali già nella mattinata di venerdì su parte del Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna, in trasferimento serale verso Toscana e parte del Centro Italia.

Un minimo di pressione si formerà tra Liguria ed Alto Tirreno, per poi sfilare lentamente verso sud-est, accompagnando il carico di precipitazioni nel corso di sabato verso il Centro-Sud. Questa perturbazione sarà quindi sospinta da aria fredda che apporterà un calo termico più avvertito con le precipitazioni.

Ci sarà quindi occasione per nuove nevicate. Venerdì la neve cadrà in genere sopra i 1000 metri sulle Alpi Occidentali e poi lungo tratti delle Prealpi Centro-Orientali e dell’Appennino Tosco-Emiliano. In serata quota neve in calo sulle Alpi Orientali fin sotto gli 800 metri, con fenomeni deboli e isolati.

Weekend ancora tardo invernale, poi cambia tutto

Andiamo al weekend, con le nevicate che sabato si concentreranno lungo l’Appennino Centro-Meridionale e parte delle Alpi Orientali, con neve dai 1000-1200 metri. Solo durante eventuali rovesci più intensi la neve potrebbe temporaneamente sconfinare a quote più basse.

Per la giornata di Pasqua ci saranno ancora rovesci di neve associati ai temporali soprattutto pomeridiani. Le nevicate riguarderanno ancora l’Appennino in genere oltre i 1000-1200 metri. Qualche spruzzata di neve è attesa anche sulle Prealpi del Triveneto e sul Friuli.

Poche variazioni si avranno per il lunedì di Pasquetta, con altre nevicate sempre fino a quote basse per il periodo. I fenomeni riguarderanno esclusivamente parte dell’Appennino Centro-Meridionale, in forma più isolata e di breve durata

Le condizioni tardo invernali lasceranno poi spazio ad una decisa rimonta anticiclonica, che trasporterà aria ben più calda. Ci sarà un cambio totale, con temperature che in pochi giorni si riporteranno sopra la media. Le sorprese di Aprile potrebbero però non essere finite qui, con altri affondi freddi anche dopo metà mese.