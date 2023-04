Dopo un 25 Aprile contraddistinto da meteo instabile, i prossimi giorni vedranno l’anticiclone espandersi verso l’Italia. Il promontorio di alta pressione, avvalendosi di flussi caldi di matrice nord-africana, favorirà un’impennata delle temperature.

Ci sarà un vero e proprio assaggio d’Estate su parte d’Italia, con la colonnina di mercurio pronta a spingersi fino ai primi 30 gradi della stagione. Il culmine del caldo è atteso tra venerdì e sabato, con il clima dal sapore estivo che si percepirà soprattutto in Sardegna.

L’aria più rovente non interesserà in pieno l’Italia, ma investirà più che altro la Spagna dove sono attese temperature persino record per fine Aprile. La nostra Penisola sarà invece solo lambita dalla parte attiva della robusta avvezione calda di matrice sahariana.

Il flusso africano sarà fugace, così come lo stesso anticiclone costretto a cedere strada ad una nuova incursione instabile nel corso del lungo weekend del 1° Maggio. Il cedimento dell’anticiclone si concretizzerà da domenica 30 Aprile, con l’intrusione di masse d’aria più fredde ed instabili da nord.

Caldo in rapida ritirata, avvio Maggio movimentato

Questo collasso così rapido della bolla africana scaturirà per effetto di una nuova elevazione dell’anticiclone verso nord, ad ovest del Regno Unito. Ci sarà così un affondo d’aria più fresca nord-atlantica e dal Mare del Nord verso l’Europa Centro-Settentrionale e poi l’Italia.

La dinamica precisa non è ancora definita, ma è probabile lo sviluppo di un vortice ciclonico con peggioramento sulle regioni del Nord e del Centro Italia. L’aria più fredda scalzerà in modo repentino quella più calda preesistente, con un brusco calo delle temperature.

Dobbiamo quindi aspettarci la possibilità di fenomeni violenti accompagnati da grandine, tra il 30 Aprile ed il 1° Maggio. Ciò sarà inevitabile vista l’anomalia termica di calore che ci accompagnerà per fine Aprile ed il successivo rapido subentrare di correnti fredde da nord.

La piccola fiammata estiva di fine Aprile sarà quindi un semplice fuoco di paglia. L’inizio di Maggio ci riporterà nella piena primavera, in una dimensione più consona al periodo. Il meteo sarà turbolento e movimentato probabilmente per diversi giorni dopo il 1° Maggio, con temperature fresche.