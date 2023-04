Aprile non sta certo deludendo le attese per chi si aspettava una grande dinamicità meteo. Non sono mancate ondate di freddo tardivo, tanto che possiamo parlare di un Aprile caratterizzato da temperature inferiori alla norma, con caratteristiche più marzoline.

La turbolenza è tipica di questo mese, così come anche le buone precipitazioni che in parte a sprazzi si stanno vedendo, ma la siccità non è certo sconfitta al Nord-Ovest. Le maggiori piogge continueranno infatti a coinvolgere il Centro-Sud e non il Nord Italia.

Le proiezioni dei centri meteo che prospettano la linea di tendenza del mese di aprile sono di buona affidabilità, essendo ormai questo mese al giro di boa. Un’ampia circolazione depressionaria in quota, a carattere freddo, continuerà ad influenzare l’Italia anche per la prossima settimana.

Questo significa che dobbiamo attenderci ancora diversi giorni caratterizzati da un’atmosfera alquanto irrequieta. I temporali saranno protagonisti e con essi anche i rovesci localmente forti e le grandinate persino violente, in quanto il riscaldamento diurno sarà capace di innescare marcati contrasti.

Le grandi novità attese verso fine Aprile

In questa fase l’anticiclone starà alla larga dall’Italia e dal Mediterraneo per almeno altri 7 giorni, se non di più. I massimi di pressione continueranno ad insistere sul Nord Europa, in Scandinavia, e questo non deporrà a favore di tempo stabile sull’Italia.

Qualcosa potrebbe però cambiare nel corso dell’ultima decade del mese. La circolazione depressionaria tenderà infatti gradualmente ad indebolirsi, consentendo anche un progressivo aumento delle temperature che si riporteranno su valori tipici del periodo.

Le sorprese ad Aprile sono sempre dietro l’angolo, in particolare riguardo i bruschi sbalzi con il passaggio repentino da condizioni tardo invernali alle prime fiammate estive. Finora nessuna ondata di caldo simil estivo ha colpito l’Italia, se non dei piccoli fulminei sbuffi verso la Sardegna e Sicilia.

Ci potrebbero essere le condizioni per l’arrivo del primo caldo a fine mese, grosso modo fra il 25 Aprile ed il 1° Maggio. L’anticiclone africano tornerà a risalire verso l’Europa Occidentale e potrebbe espandersi anche sull’Italia. Sono al momento solo ipotesi, ma i tempi sono maturi per i primi 30 gradi della stagione.