Secondo le ultime previsioni meteo, le festività di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate dal maltempo in gran parte del territorio italiano.

Situazione attuale

Il resto della settimana di Pasqua sarà accompagnato da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Le regioni in allerta gialla sono Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia. Un ciclone porterà con sé vento forte, pioggia e neve fino a quote molto basse per la stagione, con un radicale abbassamento delle temperature.

Soprattutto al Centro-Sud, i temporali saranno accompagnati da raffiche di vento di Bora e Grecale. Prevista anche neve sugli Appennini con fiocchi fin verso i 900/1000 metri di quota su Abruzzo e zone interne di Lazio, Molise, Puglia e Basilicata. Localmente ci sarà neve a quote inferiori.

Al Nord il tempo sembrerà più stabile e soleggiato, ma non mancherà il freddo. Dal 5 aprile sono previste anche gelate sulle pianure del Nord e sul versante adriatico. Di giorno il clima si addolcirà, grazie al maggiore soleggiamento.

Pasqua

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, la giornata di Pasqua potrebbe risultare incerta, a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che destabilizzerebbe non poco l’atmosfera, provocando anche temporali sparsi, più probabili al pomeriggio, anche con grandine. La situazione va dunque monitorata, anche se non lascia troppe speranze di miglioramento, soprattutto al Centro-Sud.

Pasquetta

Anche la giornata di Pasquetta potrebbe essere caratterizzata dal maltempo, sempre a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che potrebbe destabilizzare l’atmosfera. In ogni caso, la previsione andrà aggiornata e si consiglia di prestare attenzione ai bollettini meteo prima di organizzare attività all’aperto. Ma tuttavia, dobbiamo evidenziare come sia consuetudine il meteo incerto per le festività pasquali.

In generale, la Primavera vera tarderà ad arrivare in Italia e gli italiani dovranno aspettare ancora un po’ per godere di giornate calde e soleggiate. Infatti, anche la prossima settimana ci potrebbero essere impulsi di aria instabile con altre occasioni di maltempo.

Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate per varie località da maltempo in gran parte del territorio italiano. Suggeriamo di seguire gli aggiornamenti, in quanto le previsioni meteo, in questo periodo saranno suscettibili di forti variazioni.